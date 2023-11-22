Из-за непогоды ученикам второй смены сократили уроки в Астане

Об этом сообщили в пресс-службе акимата города, передает Kazpravda.kz

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Отмечается, что в связи с ухудшением погодных условий в Астане принято решение о сокращении длительности уроков второй смены до 35 минут.

По окончанию занятий детей по возможности необходимо встретить родителям или законным представителям.