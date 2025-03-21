Ученики – гордость учителя

Педагог-мастер, обладатель нагрудного знака «Ы. Алтынсарин» Акмарал Маметказиевна в разные годы участвовала в разработке учебных программ и пособий, занимала должность внештатного тренера некоммерческого акционерного общества «Холдинг «Кәсіпқор» Министерства образования и науки РК, делилась знаниями, навыками, опытом с молодыми коллегами. В 2021 году стала победительницей областного конкурса среди преподавателей системы технического и профессионального, послесреднего образования и официально названа лучшим педагогом региона.

Родилась наша героиня в 1968 году в селе Акжазык Панфиловского района Талды-Курганской (на тот момент) области.

– Отец мой Маметказы был простым работником овцеводческого совхоза «Коктал», – рассказывает Акмарал Нурбекова, – мама Шекерхан занималась домашним хозяйством. У меня четверо младших братьев и четыре сестренки, все мы с высшим образованием, и четверо из нас – учителя.

В 1983 году героиня нашего материала окончила восемь классов Жамбылской средней школы села Акжазык и поступила в Панфиловское педагогическое училище, а в 1987 году получила диплом с квалификацией «учитель начального образования».

– Летом того же года я подала документы в вуз и работала старшей пионервожатой в пио­нерском лагере имени Терешковой, – рассказывает она. – А в 1987–1992 годах училась на филологическом факультете Казахского национального университета имени аль-Фараби.

Трудовую деятельность Акмарал Маметказиевна начала в 1992 году учителем казахского языка и литературы в средней школе имени А. Розыбакиева. Будучи молодым специалистом, работала с душой, на совесть и через четыре года уже была учителем первой категории. В этой школе она проработала до 1997 года.

Затем были годы работы в других школах, в колледже и даже служба в кадровом подразделении штаба войсковой части 2091 Пограничной службы КНБ РК.

С 2018 года по настоящее время она преподает в Жаркентском высшем педагогическом колледже по специальностям «учитель казахского языка и литературы», «учитель начального образования», читает лекции по методическим специальным дисциплинам для будущих учителей, ведет методическое сопровождение студентов колледжей в школах Жаркента, когда они проходят там практику.

Очень интересно рассказывает Акмарал Маметказиевна о том, как полюбила мир казахского языка и литературы:

– Мне было лет пять, когда отец стал показывать мне буквы в газетах и говорить, что хочет, чтобы я освоила грамоту и читала ему газеты. Именно тогда я узнала, что отец и его братья переехали на казахстанскую землю из Китая, и папа знает арабскую графику, а советские газеты «Социалистік Қазақстан», «Лениншіл жас» и другие, выходившие на кириллице, он читал с трудом.

– С помощью мамы, старших двоюродных сестер я быстро освоила чтение и стала читать газетные статьи для отца, его братьев Анарбека, Анаргазы, Алгазы. Отец вообще глубокой души человек, знает наизусть множество произведений Абая, замечательно рассказывает о каких-то событиях, уважает образованность в человеке. Ему сейчас 96 лет, и он является старейшиной села Акжазык. И в детстве он меня всегда хвалил, когда я в школе получала пятерки, грамоты и поощрения. Так во мне родился интерес к казахскому языку и литературе.

С теплотой вспоминает наша героиня и восьмилетку, в которой училась:

– Средняя школа имени Жамбыла в Акжазыке была центром культуры и образования. У нас были замечательные педагоги. И их похвала, когда удавалось добиться успеха по тому или иному предмету, мотивировала двигаться дальше. Мое детство было впечатляющим, прекрас­ным периодом, когда я ходила в школьную библиотеку, искала там интересные книги, которые прочитывала от корки до корки. Чтение было любимым занятием и в стенах училища, и постепенно эта любовь переросла в мечту стать учителем словесности, казахского языка и литературы. В 1987 году, получив специальность «учитель начальных классов», я сразу же отправилась в Алматы и поступила на филологический факультет КазГУ имени Кирова. Занималась у многих крупных знатоков казахского языка и литературы, это было время, когда я осваи­вала язык и литературу как настоящую науку.

А далее пытливый ум и любовь к профессии привели к успехам в преподавательской деятельности.

– В первые годы я вела уроки с мыслью, что, помимо знаний по программе, могла бы передавать детям то, что сама получила от известных преподавателей в университете, – говорит Акмарал Нурбекова. – Хотелось донести до ребят, что язык и литература – это гораздо более удивительный мир, чем они себе представляют. Постепенно это желание побудило меня знакомиться с новыми методами, пополнять педагогическую копилку знаний, экспериментировать на практике, заинтересовывая учеников своим предметом.

И до сих пор у педагога это прекрасно получается. Все, кто учился у Акмарал Нурбековой, и сейчас восхищаются ею. Это учитель, который увлечет любого казахским языком и литературой.

Акмарал Маметказиевна воспитала целый ряд победителей областных, республиканских, международных конкурсов, олимпиад и чтений, за что имеет множество наград и поощрений. Организовала работу ряда литературных кружков.

От Министерства просвещения она получила высокую награду в области педагогики – нагрудный знак «Ы. Алтынсарин». Но это, конечно, не предел карьеры талант­ливейшего педагога. Акмарал Нурбекова продолжает преподавать специальные дисцип­лины в высшем педагогическом колледже города Жаркента.

– Мне очень приятно то, что я приношу великую пользу людям, учу их не только казахскому языку, литературе, но и преподаванию, то есть передаю свои знания будущим поколениям педагогов, – говорит наша героиня. – А это дорогого стоит!