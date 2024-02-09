Учеников второй смены снова перевели на "дистанционку" в Астане

В столичном управлении образования приняли решение относительно учащихся второй смены школ Астаны в связи с непогодой, передает Kazpravda.kz

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Сообщается, что в связи с ухудшением погодных условий 9 февраля учащиеся 0-9 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения.

Вчера в управлении сообщили о переводе на дистанционку учащихся 0-11 (12) классов и студентов 1-2 курса колледжей (на базе 9 класса) первой смены 9 февраля.

По данным синоптиков, штормовой ветер продолжит бушевать в столице.