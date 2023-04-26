Учения в помощь

Озвучив на брифинге новые требования к подготовке войск, представители Вооруженных сил рассказали и о ежегодных военно-учебных мероприятиях.

Как отметил заместитель начальника департамента оперативного планирования Генерального штаба Вооруженных сил Даурен Абдуллин, одним из важнейших направлений подготовки войск остается привлечение к мероприятиям местных исполнительных и центральных государственных органов.

В нынешнем году состоялся первый этап стратегического командного штабного учения «Батыл Тойтарыс-2023». Кроме того, в апреле с целью отработки вопроса межведомственного взаимодействия по реагированию на кризисные ситуации было проведено комплексное учение «Бекет-2023». На него привлекались до четырех тысяч человек и около 90 единиц военной техники.

– На учебном полигоне «Коктал» состоялся показ совместных действий десантно-штурмовых войск с подразделениями Национальной гвардии, пограничных структур КНБ, Министерства по чрезвычайным ситуациям по блокированию, ликвидации незаконных воо­руженных формирований, функ­ционированию фильтрационного пункта и размещению беженцев, – проинформировал Даурен Абдуллин.

В рамках учения «Кокжал-2023» отрабатывались новые формы и способы ведения боевых действий. Под руководством главнокомандующего сухопутными войсками планируется организация оперативно-тактического учения «Шыгыс-2023».

Кроме того, было отмечено, что в этом году запланировано участие Казахстана в международных учениях в рамках ОДКБ, которое пройдет на территории Беларуси.

На учения «Нерушимое братство» в Кыргызстане привлекут около 130 человек личного состава и до 30 единиц военной техники.