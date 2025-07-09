Ученые Астаны вывели устойчивый к заболеваниям сорт хлопчатника

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Венера Баталова
корреспондент

В текущем сезоне ожидается его патентование

Фото: Минсельхоз РК

Ученые НАНОЦ вывели устойчивый к вилту сорт хлопчатника. ТОО «Сельскохозяйственная опытная станция хлопководства и бахчеводства» завершает финальный этап испытаний нового сорта хлопчатника под названием «Мактаарал-5030», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минсельхоз

По результатам испытаний, сорт продемонстрировал высокий агрономический потенциал. Вегетационный период составляет 110–115 дней. Урожайность хлопка-сырца — 43,5 центнера с га, масса сырца с одной коробочки — порядка 6,1–6,2 грамма. Выход волокна — 39,7%, длина — 33,5 мм, микронейр — 4,5, что соответствует требованиям к качественному волокну для текстильной промышленности.

Линейная плотность волокна достигает 5 300 мтекс, разрывная нагрузка — 4,9 г/с.

Особое внимание специалистов привлекла высокая устойчивость сорта к вилту: при заражении степень поражения составила лишь 0,1%, что значительно ниже, чем у стандартного сорта «Береке-07», где поражённость превышала 0,4%.

Устойчивость к вилту - это способность растения противостоять заболеванию, называемому «вилт» (от англ. wilt — «увядать»), которое вызывает увядание, пожелтение и гибель растений.

По морфологическим признакам «Мактаарал-5030» представляет собой растение с раскидистой формой куста высотой до 120 см. Симподиальные ветви формируются на 4–5 узлах. Хлопчатник имеет крупные зелёные листья, 4–5 створчатые округлые коробочки, хорошо раскрывающиеся при созревании, с белым, чистым волокном. Вес 1 000 семян — около 125 г.

Сорт демонстрирует отзывчивость к агрофону, особенно при ранних сроках сева. Рекомендуется схема посева 90х1х10. Хорошо адаптирован к машинной уборке. На среднезасоленных и малоплодородных почвах рекомендовано доведение густоты стояния до 130–135 тыс. растений на гектар. Оптимальные результаты достигаются при проведении поливов в фазу активного формирования урожая.

С 2024 года «Мактаарал-5030» включён в перечень сортов, допущенных к районированию в Казахстане.

 

#ученые #Мактаарал #хлопчатник #вилт

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