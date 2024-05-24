Ученые и предприниматели налаживают партнерские отношения

Статьи
29
Михаил Тё, Жамбылская область

Новые региональные структуры должны стать связующим звеном между наукой и бизнесом

На базе Таразского регионального университета им. М. Х. Дулати состоялось выездное заседание президиума Национальной академии наук «Сильная региональная наука – сильный регион», собравшее вице-министров сельского хозяйства, науки и высшего образования, водных ресурсов и ирригации, экологии и природных ресурсов, депутатов Парламента, руководителей Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», АО «Фонд науки», вузов, научно-исследовательских институтов, предпринимателей.

В системе региональной науки Казахстана работают всего 35% ученых-исследователей. Большая часть финансирования научных изысканий приходится на Алматы и Астану. Объем финансирования науки из местных бюджетов остается крайне низким. Так, в прошлом году было выделено только 0,4% от общих затрат на научные исследования. В 10 регионах на эти цели из местных бюджетов вообще не выделялись средства.

При этом в областях практически отсутствует система распространения знаний, а предпринимательство и наука в большинстве случаев не имеют общих точек соприкосновения. Все эти факторы сдерживают развитие инноваций на местах.

В этой связи Национальная академия наук предложила ряд мер для решения этой проблемы, которая существует уже на протяжении долгих лет. В качест­ве первой поставлена задача выполнить поручение Главы государства по созданию на местах региональных советов по науке и технологиям.

«Они должны определять приоритетные направления развития науки в регионе, выступать организаторами мероприятий по распространению знаний, внедрению в производство результатов научных исследований и трансферта технологий. Также они должны проводить мониторинг потребности кад­ров, качества их подготовки, вносить предложения, по каким специальностям нужно сокращать или увеличивать их подготовку с целью недопущения перекоса», – отметил президент Национальной академии наук Ахылбек Куришбаев.

Региональные советы по науке и технологиям также вполне могут стать связующим звеном между регионом и центральными научными организациями и университетами, обеспечивая тех аналитическими материалами для более глубокого изучения местных проблем.

Вместе с тем глава НАН РК подчеркнул важность финансирования науки на уровне регио­нов, включая участие местных бюджетов в коммерциализации научных разработок и их внедрении в производство, размещении госзаказа на научные исследования для решения региональных проблем, вовлечении в этот процесс средств бизнеса, а также создании на местах фондов развития науки.

Особое внимание уделено повышению роли местных исполнительных органов в вопросах управления научными организациями региона, созданию цент­ров распространения знаний на местах в каждом районе на базе региональных университетов, колледжей и научных организаций, в том числе для фермеров. Также участие местных исполнительных органов видится во включении представителей акиматов в состав советов директоров или наблюдательных советов.

Все это предложено реализовать на базе Жамбылской области в пилотном режиме с целью последующего масштабирования полученного опыта во всех регионах страны.

Руководитель области Ербол Карашукеев сообщил о готовности поддержать идею создания при акимате совета по науке и технологиям. Планируется, что в него войдут депутаты местного маслихата, ученые и представители крупного бизнеса.

«В регионе есть все возможности для решения стратегических вопросов развития сельского хозяйства. Так, растениеводство обеспечивает 60% продукции, производимой в этой сфере. Но для получения высоких урожаев необходимы качественные семена, которые нужно не только вырастить, но и решить вопросы по их переработке и реализации», – отметил Ербол Карашукеев.

По его словам, областной акимат готов оказать необходимую поддержку для развития семеноводства. В прошлом году в регионе проведен эксперимент по посеву 12 различных сортов озимой пшеницы под руководством ученых с целью обеспечения фермеров качественными семенами высокой репродукции. В этом году на субсидирование данной отрасли из областного бюджета выделено 857 млн тенге.

Также отмечено, что одной из основных задач развития сельского хозяйства в регионе является внедрение влагосберегающих технологий. В ближайшей перспективе площади с применением инновационных методов полива будут увеличены на 7 тыс. га. До конца текущего года планируется внедрить дож­девое и капельное орошение на 47 тыс. га.

Хорошим подспорьем для развития науки в регионе является тот факт, что жамбылцами ведется масштабная работа по привлечению инвестиций, в том числе в сельское хозяйство. К примеру, Бесагашской опытной станции Казахского НИИ сельского хозяйства и растениеводства выделено 231 га в качестве демонстрационной площадки для реализации инвестиционных и инновационных проектов в сфере АПК. К этому проекту уже проявляют интерес ведущие мировые производители семян и сельскохозяйственной техники. Так, компании из Турции, Китая и Франции намерены осуществлять селекцию, решать вопросы, касающиеся внесения минеральных удобрений, использования систем дождевания и капельного орошения.

Кроме того, будет реализован проект по использованию дронов. Плюс к этому планируется создание центра распространения водосберегающих технологий, сельскохозяйственной техники и знаний для бизнес-структур и местных фермеров.

#сотрудничество #Тараз #бизнес #Жамбылскаяобласть #ученый

Популярное

Все
В фигурном катании появятся новые имена
Забег Tau Jarys: 1 300 участников из 18 стран покорили алматинские горы
Покорять горы и реки с «Джунгарией»
Открыть двери в чудесный мир кино
Почему Алия Молдагулова стала казахской Жанной д’Арк
Он заложил фундамент казахстанской археологии
Спасатели приступили к мониторингу моренных озер
Писатель из Англии чувствует себя казахстанцем
Незакрытая тюрьма. Как Тарас Шевченко провел семь лет в ссылке в Казахстане
Изучение казахского омолаживает мозг
Активисты разъясняют предпринимателям, как правильно оформлять вывески, меню и прейскуранты на государственном языке
У лудомана жизнь – игра. Лечение зависимости требует индивидуального подхода
Сирот и особенных детей учат азам будущей профессии
Мегамост шагает через рукотворное море
Более 200 человек эвакуировали из-за паводка в Атырауской области
Порядка двух миллиардов долларов привлекут в промышленность Шымкента
Законопроект по борьбе с наркопреступностью обсудили на заседании Общественной палаты при Мажилисе
Жители 60 аварийных домов в Астане переедут в новые квартиры в этом году
«Я родом не из детства – из войны...»
Сенаторы вернули в Мажилис закон о снижении закредитованности населения с рядом поправок
Международный день музеев отмечается в Казахстане
Олжасу Сулейменову – 88 лет!
Учащиеся лицея № 5 имени Панфилова стали членами Международного Панфиловского движения
Анастасия Куценко из Кокшетау утверждает: казахский язык не так сложен в изучении, как поначалу кажется
Одно громкое «доколе»?
Министр просвещения встретился с претендентами на «Алтын белгі»
Токаев провел телефонный разговор с Путиным
Боец из Узунколя Сергей Воропаев в фашистском плену не сломился
19 подростков задержаны полицией за участие в наркоторговле с начала года
Уроженка Кении завоевала лицензию на Олимпиаду для Казахстана
Люблю говорить на казахском, а еще больше – петь
Миграционное законодательство решает комплекс проблем
У Ватикана есть процедура для проверки сообщений о сверхъестественном
Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу
Территорию, которую ныне занимает Восточный Казахстан, древние греки называли Четвертым углом Ойкумены
Отмена утильсбора подорвет долгосрочное развитие экономики Казахстана – Шарлапаев
Президент назначил акима Мангистауской области
Казахстан заинтересован в поставках во Вьетнам высококачественной сельхозпродукции
Вопросы энергодефицита откладывать нельзя
Представители комиссии «Игр будущего» посетили нашу страну
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных
Тест на прочность: держаться вместе!
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Против танка ходил он с карабином и саблей
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Подвигу казахстанцев посвящается...
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
Ветеранам – везде почет
Штурмовики идут в бой с пехотой
Почти 400 фильмов создали в Казахстане за прошлый год
Новобранцы Капшагайской десантно-штурмовой бригады приняли присягу
Успех летчика куется на земле
Текущую ситуацию на рынке ГСМ обсудили в правительстве
Ребенок получил пулевое ранение в Алматинской области
Думе предложили запретить в России организацию обращения криптовалют
Депутаты Казахстана и СУАР обсудили вопросы межрегиональной торговли

Читайте также

Казахстан предлагает укреплять культурно-гуманитарное взаим…
В этнокультурных объединениях обсудили задачи, озвученные П…
Слова поддержки
Солдат, похороненный в Словении, не останется безымянным

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]