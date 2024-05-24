Ученые и предприниматели налаживают партнерские отношения

На базе Таразского регионального университета им. М. Х. Дулати состоялось выездное заседание президиума Национальной академии наук «Сильная региональная наука – сильный регион», собравшее вице-министров сельского хозяйства, науки и высшего образования, водных ресурсов и ирригации, экологии и природных ресурсов, депутатов Парламента, руководителей Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», АО «Фонд науки», вузов, научно-исследовательских институтов, предпринимателей.

В системе региональной науки Казахстана работают всего 35% ученых-исследователей. Большая часть финансирования научных изысканий приходится на Алматы и Астану. Объем финансирования науки из местных бюджетов остается крайне низким. Так, в прошлом году было выделено только 0,4% от общих затрат на научные исследования. В 10 регионах на эти цели из местных бюджетов вообще не выделялись средства.

При этом в областях практически отсутствует система распространения знаний, а предпринимательство и наука в большинстве случаев не имеют общих точек соприкосновения. Все эти факторы сдерживают развитие инноваций на местах.

В этой связи Национальная академия наук предложила ряд мер для решения этой проблемы, которая существует уже на протяжении долгих лет. В качест­ве первой поставлена задача выполнить поручение Главы государства по созданию на местах региональных советов по науке и технологиям.

«Они должны определять приоритетные направления развития науки в регионе, выступать организаторами мероприятий по распространению знаний, внедрению в производство результатов научных исследований и трансферта технологий. Также они должны проводить мониторинг потребности кад­ров, качества их подготовки, вносить предложения, по каким специальностям нужно сокращать или увеличивать их подготовку с целью недопущения перекоса», – отметил президент Национальной академии наук Ахылбек Куришбаев.

Региональные советы по науке и технологиям также вполне могут стать связующим звеном между регионом и центральными научными организациями и университетами, обеспечивая тех аналитическими материалами для более глубокого изучения местных проблем.

Вместе с тем глава НАН РК подчеркнул важность финансирования науки на уровне регио­нов, включая участие местных бюджетов в коммерциализации научных разработок и их внедрении в производство, размещении госзаказа на научные исследования для решения региональных проблем, вовлечении в этот процесс средств бизнеса, а также создании на местах фондов развития науки.

Особое внимание уделено повышению роли местных исполнительных органов в вопросах управления научными организациями региона, созданию цент­ров распространения знаний на местах в каждом районе на базе региональных университетов, колледжей и научных организаций, в том числе для фермеров. Также участие местных исполнительных органов видится во включении представителей акиматов в состав советов директоров или наблюдательных советов.

Все это предложено реализовать на базе Жамбылской области в пилотном режиме с целью последующего масштабирования полученного опыта во всех регионах страны.

Руководитель области Ербол Карашукеев сообщил о готовности поддержать идею создания при акимате совета по науке и технологиям. Планируется, что в него войдут депутаты местного маслихата, ученые и представители крупного бизнеса.

«В регионе есть все возможности для решения стратегических вопросов развития сельского хозяйства. Так, растениеводство обеспечивает 60% продукции, производимой в этой сфере. Но для получения высоких урожаев необходимы качественные семена, которые нужно не только вырастить, но и решить вопросы по их переработке и реализации», – отметил Ербол Карашукеев.

По его словам, областной акимат готов оказать необходимую поддержку для развития семеноводства. В прошлом году в регионе проведен эксперимент по посеву 12 различных сортов озимой пшеницы под руководством ученых с целью обеспечения фермеров качественными семенами высокой репродукции. В этом году на субсидирование данной отрасли из областного бюджета выделено 857 млн тенге.

Также отмечено, что одной из основных задач развития сельского хозяйства в регионе является внедрение влагосберегающих технологий. В ближайшей перспективе площади с применением инновационных методов полива будут увеличены на 7 тыс. га. До конца текущего года планируется внедрить дож­девое и капельное орошение на 47 тыс. га.

Хорошим подспорьем для развития науки в регионе является тот факт, что жамбылцами ведется масштабная работа по привлечению инвестиций, в том числе в сельское хозяйство. К примеру, Бесагашской опытной станции Казахского НИИ сельского хозяйства и растениеводства выделено 231 га в качестве демонстрационной площадки для реализации инвестиционных и инновационных проектов в сфере АПК. К этому проекту уже проявляют интерес ведущие мировые производители семян и сельскохозяйственной техники. Так, компании из Турции, Китая и Франции намерены осуществлять селекцию, решать вопросы, касающиеся внесения минеральных удобрений, использования систем дождевания и капельного орошения.

Кроме того, будет реализован проект по использованию дронов. Плюс к этому планируется создание центра распространения водосберегающих технологий, сельскохозяйственной техники и знаний для бизнес-структур и местных фермеров.