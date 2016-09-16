Ученые изобрели препарат против заражения крови

Ирландские ученые из Королевской коллегии хирургов разработали новый препарат, существенно замедляющий развитие сепсиса или заражение крови, сообщает ТАСС.
Уникальные фармакологические свойства препарата предотвращают попадание опасных бактерий в кровеносную систему человека, и смертельно опасная болезнь не распространяется по всему организму.
Теперь ученые хотят проверить его эффективность на добровольцах.
По словам специалистов, в теории любое инфекционное заболевание может иметь осложнения в форме сепсиса. Определить наличие инфекции в организме человека, особенно в первые часы, невозможно. Именно поэтому важно на первом этапе остановить ее распространение.
По данным Всемирной организации здравоохранения, от заражения крови в мире каждую минуту умирают более 10 человек. В самой Ирландии порядка 60% смертей в больницах так или иначе связаны с этим заболеванием.