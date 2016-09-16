В мире
Ученые изобрели препарат против заражения крови
Ирландские ученые из Королевской коллегии хирургов разработали новый препарат, существенно замедляющий развитие сепсиса или заражение крови, сообщает ТАСС.

Уникальные фармакологические свойства препарата предотвращают попадание опасных бактерий в кровеносную систему человека, и смертельно опасная болезнь не распространяется по всему организму.

Теперь ученые хотят проверить его эффективность на добровольцах.

По словам специалистов, в теории любое инфекционное заболевание может иметь осложнения в форме сепсиса. Определить наличие инфекции в организме человека, особенно в первые часы, невозможно. Именно поэтому важно на первом этапе остановить ее распространение.

По данным Всемирной организации здравоохранения, от заражения крови в мире каждую минуту умирают более 10 человек. В самой Ирландии порядка 60% смертей в больницах так или иначе связаны с этим заболеванием.

Популярное

Все
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
Более 28 тыс. россиян приехали в Северный Казахстан с 21 сентября
Избирателей – в списки, кандидатов – в СМИ
Обустроенные в Жезказгане всего год назад десять детских площадок уже пришли в негодность
Ситуация с «выбиванием» наличной оплаты проезда с пассажиров в Шымкенте не нова
Феномен в мировой цивилизации
Перепутали рощу с… тещей
Скандал с вакцинацией первоклассников в Актобе – реакция Минздрава
Новые сценарии развития нефтегазовой промышленности обсудили в Алматы профессиональные участники углеводородного рынка
Решили подзаработать
Второго хлеба много не бывает!
Турист сюда тропу найдет
Мой Абай
Литературная эстафета
Связь времен
Слово о наставнике и первооткрывателе
Мухтар Ауэзов – бессмертие в книгах
На линии огня
К гриппу готовы?
Истина в музыке
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Почти 60 млрд тенге взыскали с "неприкасаемых" за полгода
Депутат Сената заявила о кризисе в системе лекарственного обеспечения граждан
Прообразами героев известной повести Чингиза Айтматова «Джамиля»могли быть реальные люди.
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 23 сентября
Школа в селе Нурлыжол побила все мыслимые рекорды по наполняемости учениками, вынужденными учиться в четыре смены
Диверсификацию торговых путей в периметре ЕАЭС обсудили на Совете ЕЭК
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Незаконный игорный бизнес организовали в Шымкенте
Роман-откровение, роман-летопись, роман-потрясение... Это все – «Талтүс» Таласбека Асемкулова, произведение, не похожее ни на какое другое
МИД РК напомнил казахстанцам, обеспокоенным притоком россиян, о традициях гостеприимства
Кто работал, тот удержится, а кто был безликим «костюм-шалбар», тот мандат потеряет
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 24 сентября
Руслан Кунуров назначен командующим Военно-воздушными силами
Семь раз отмерь, один раз отрежь
Как ввоз нелегального зерна из России отражается на рынке Казахстана
Без крестов и куполов, а то и без окон и дверей. Так сегодня выглядит большинство из сохранившихся до наших дней православных церквей
Страны СНГ обсудили вопросы взаимовыгодной торговой политики
Токаев наградил спасателей, тушивших пожары в Костанайской области
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Барлыбек Сырттанов – автор первой казахской Конституции
Где смотреть прямую трансляцию Послания Президента народу Казахстана
Новая инициатива Президента Токаева: Нацфонд – детям
Токаев выступает с Посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Указ Президента Республики Казахстан
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Как получить компенсацию по тенговым депозитам – утверждены правила
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Объявлены новшества ЕНТ-2023
В Костанайской области огнем уничтожено и повреждено более 100 жилых домов
Меняемся вместе с Конституцией
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
МВД обратилось к казахстанцам с предупреждением
Реформатор с большой буквы
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС

Читайте также

В мире
Пивоварни Германии предупреждают население о сокращении про…
В мире
Умер рэпер Coolio
В мире
Больше миллиона человек остались без света из-за урагана "И…
Скандалы , В мире , Видеогалерея
Министра образования Кыргызстана задержали при получении вз…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]