Ученые заявили об ускорении глобального потепления

По информации Science Daily, темпы потепления заметно выросли после 2015 года

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Исследователи проанализировали данные о глобальной температуре и исключили из них краткосрочные природные факторы, которые могут временно повышать или понижать показатели, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

К таким явлениям относятся извержения вулканов и изменения солнечной активности. После корректировки данных ученые впервые обнаружили статистически значимое ускорение долгосрочного потепления, начавшееся примерно в 2015 году.

По расчетам специалистов, за последнее десятилетие температура на планете росла примерно на 0,35 градуса за 10 лет. Для сравнения, с 1970 по 2015 год средний темп увеличения составлял чуть менее 0,2 градуса за десятилетие. Таким образом, последние годы стали периодом самого быстрого роста температуры с начала инструментальных наблюдений, которые ведутся с 1880 года.

Соавтор исследования, статистик Грант Фостер отметил, что исключение природных факторов позволяет уменьшить «шум» в климатических данных и более четко увидеть долгосрочную тенденцию потепления.

По словам ведущего автора исследования Стефана Рамсторфа, скорректированные данные показывают ускорение глобального потепления после 2015 года с вероятностью более 98%. Причем эта тенденция сохраняется независимо от выбранного метода статистического анализа.

При этом даже после корректировки данных 2023 и 2024 годы остаются самыми теплыми за всю историю инструментальных наблюдений. Более быстрый рост температуры становится заметным в большинстве наборов данных примерно с 2013–2014 годов.

Авторы работы отмечают, что исследование не определяет конкретные причины ускорения потепления. Однако если нынешние темпы сохранятся, средняя глобальная температура может превысить установленный предел в 1,5 градуса уже до 2030 года.

По мнению ученых, дальнейшая динамика будет зависеть от того, насколько быстро страны смогут сократить выбросы углекислого газа от ископаемого топлива.

