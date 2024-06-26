Учитель из Астаны применяет авторские методики изучения казахского языка

Общество
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Асет Сыздыков

Аширкуль Ахметова работает учителем казахского языка и литературы в столичной школе-лицее № 62. Преподает уроки в средних и старших классах.

фото из архива А. Ахметовой

Является автором программы поэтапного комплексного анализа и критического мышления. Она убеждена: чтобы стать хорошим учителем, важно знать не только различные методики, а уметь применять их в обучении. Ее же программы повышают функциональную грамотность учащихся.

– Например, в 5–7-х классах мы проводим комплексный анализ текста. После его прочтения определяем тему, жанр произведения, кто главный герой, каков сюжет. Главное – не механический пересказ текста, а такой, чтобы ребенок, например, сам оценил слова и поступки персонажей. А еще ученики пишут письмо автору или героям повествования, где в свободной форме излагают свои мысли. Выполняют различные грамматические задания. Таким образом дети обогащают свой словарный запас, учатся творчес­ки мыслить, – говорит Аширкуль Ажикуловна.

Важно не только понять суть текста, но и уметь анализировать его.

– Критическое мышление позволяет учащимся свободно излагать мысли, глубоко изучать вопрос, делать выводы, работать индивидуально или в группах, уважать мнение других. Необязательно им соглашаться с вами, можно спорить, и это нормально, – считает учитель.

Аширкуль Ахметова придерживается правила: сделай урок интерес­ным, чтобы дети сами учили язык. В ход идут игры, фильмы, развлекательный контент. Использование презентаций, интерактивной доски также повышает интерес к уроку.

– Когда мы изучаем иностранный язык, то нам не дают тонны грамматики, а обучают через мультики и фильмы. И процесс идет весело. Поэтому я также на уроках показываю и рекомендую детям фильмы, мультфильмы, книги на казахском языке. Когда ребенок смотрит увлекательный фильм, он слышит казахскую речь, повторяет и запоминает, – делится опытом педагог.

Не менее важно создать в школе языковую среду. К примеру, в старших классах Аширкуль Ажикуловна ведет уроки только на казахском языке. В 5–7-х классах большая часть занятий также на государственном языке.

– Когда я прихожу в класс, говорю детям: «Сәлеметсіз бе! Бүгін сыныпта кім кезекші?» Простые предложения, и если ученики каждый день слышат их, то автоматически запоминают и применяют в речи, – говорит она.

По ее словам, функциональную грамотность учащихся можно развивать посредством диалога. Если ребенок практикует казахский язык не только на уроке, но и на перемене, вне школы, с друзьями, родными, то он быстрее заговорит. Поэтому учитель часто на уроке создает разговорные ситуации, завлекая детей интересными темами. Это стимулирует школьников узнавать больше друг о друге и дружить.

Аширкуль Ахметова гордится своими учениками, которые регулярно выступают на различных конкурсах и олимпиадах. Среди них, например, Рубина и Брилианта Бузылевы, которые заняли призовые места на республиканской предметной олимпиаде.

#казахский язык #общение #қазақ тілі #изучение #государственный язык

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