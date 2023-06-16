Учитель мечети избил двух мальчиков в Шымкенте

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Жестокий метод воспитания детей учителем мечети шокировал Казнет. На видео, опубликованном в соцсетях, у мальчиков 9 и 7 лет — на спине и руках следы от побоев, синяки и кровь. Дети утверждают, что их беспощадно избили за то, что они не выучили хадисы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

В Духовном управлении мусульман Казахстана прокомментировали инцидент. Говорят, что родители отдали несовершеннолетних детей на воспитание наставнику мечети. Он взялся за обучение на дому, в свободное от основной работы время. По данным представителей духовенства, учитель избил детей из-за собственных бытовых проблем, мол не мог сдержать агрессию и выместил на мальчиках. За нарушение этики, священнослужителя из мечети поспешили уволить.

"Инцидент произошел в Шымкенте. Жители Сарыагашского района Туркестанской области попросили своего одноклассника, наставника мечети, дать уроки религии своим сыновьям. К сожалению, Рустем Аскаров — учитель мечети "Таспау Салимбай", рассердился на другие бытовые вопросы, не смог совладать с эмоциями и избил несовершеннолетних. Инцидент произошел не в медресе. Мнение о том, что "детей били за неправильное чтение Корана", не соответствует действительности. Просим не спешить с выводами", - сказал пресс-секретарь ДУМК Агабек Конарбайулы.

Досудебное дело находится на контроле Департамента полиции Шымкента.

"Данный факт зарегистрирован в Туранском РУП по статье 140 УК РК "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Начато досудебное расследование. Выясняются обстоятельства произошедшего", - рассказали в пресс-службе ДП Шымкента.