Учитель с большой буквы

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Кабинет биологии под номером 42 – одно из излюб­ленных мест старшеклассников школы-лицея № 1 города Костаная. Он словно райский островок в храме знаний. Атмосферу и уют в нем создает такое количество зелени, каким не может похвастать ни один класс города и даже области, а может, и всей страны. Здесь тебе и полувековая трехметровая пальма, и огромные кусты замиокулькаса, и удивительной красоты традес­канция, и еще множество самых разнообразных комнатных растений. Все это дело рук бессменной на протяжении вот уже 40 лет хозяйки класса Ирины Кириченко. Это она лелеяла каждый отросточек, принесенный из дома, с дачного участка и даже привезенный из Украины.

– Это мое рабочее место, и мне должно быть здесь комфортно. В приятной атмосфере и наука постигается легче, поэтому стараюсь наводить красоту, чтобы было эстетично, – объясняет Ирина Георгиевна.

Ирина Кириченко из тех, кого называют Педагогом с большой буквы. Она энтузиаст, горячо преданный своему делу. Преподавание для нее не только работа, но и хобби, потому что и сама не перестает черпать знания, неус­танно занимаясь самообразованием. Перед ней стоит важная задача: не только передавать свои знания новому поколению, но и работать с одаренными детьми. За 40 лет Ирина Георгиевна подготовила более 600 призеров олимпиад различного уровня и конкурсов научных проектов.

Кстати, педагогическая деятельность Ирины Кириченко не ограничивается лишь стенами кабинета биологии. Ее опыт и знания востребованы как среди учеников старшей школы, так и в кругу профессионального коллектива. Она проводит мас­тер-классы по разбору олимпиадных заданий для учителей города и области. Систематичес­ки принимает участие в работе респуб­ликанских комиссий. И, будучи уже 16 лет экспертом Национального центра тестирования, часто ездит в Астану.

Она не привыкла жить и работать наполовину, и эта самоотдача всегда приносит результат: в любых конкурсах – будь они профессиональные или же среди учеников, Ирина Георгиев­на и ее команда непременно завоевывают призовые места. В 2009-м она прославилась на всю область, получив Гран-при в конкурсе «Ее Величество Учитель!». В награду вручили машину, правда, сама за руль ни разу так и не села, катастрофически не хватало времени получить права.

– Мой рабочий день начинает­ся в 8 утра, а заканчивается в 21 час. Сначала уроки, потом проверка тетрадей, различные курсы… Иногда, когда готовлюсь к олимпиадам, приходится и до двух ночи сидеть. Выходных прак­тически нет. Отдыхаю только летом. Но при этом я успеваю и по дому хлопотать: у меня всегда порядок, завтрак, обед и ужин готовы. Многие удивляются и спрашивают, где у меня батарейка? А я отвечаю, что насыщенная жизнь у меня заложена на генетическом уровне. Но самый главный секрет в том, что меня очень сильно поддерживает семья: муж и двое сыновей, – поделилась Ирина Кириченко.

А ведь жизнь и карьера Ирины Георгиевны могли сложиться совсем иначе. Педагогика не была детской мечтой маленькой Иры, хотя в семье учительствовали многие. А вот у Ирины с юных лет была какая-то необъяс­нимая тяга к врачеванию. Она видела себя гинекологом-хирургом. Успешно окончив среднюю школу, поехала в Караганду осуществлять свою мечту. Но поступить в медицинский не удалось: не хватило всего лишь одного балла по русскому языку. (И тому есть свое объяснение: родители привезли Ирину в Казахстан из Украины, и по-русски она тогда не знала ни единого слова.) Такой поворот судьбы и привел девушку в пединститут на биолого-химический факультет. И хотя наша героиня не оставляла надежды снова поступить в медицинский, как-то не сложилось: на последнем курсе родился первый сын, а через три года и второй, а потом и школа затянула настолько, что четыре десятка лет пролетели, как одно мгновение.

– Я считаю, что быть учителем и врачом – это призвание. Можно пойти в любую профессию, чему-то научиться, совершенствоваться, оттачивать свое мастерст­во... А вот лечить и учить – это такая работа, которая должна идти от сердца. Но в одном я твердо уверена, что из меня вышел бы такой же хороший врач, как и педагог, – считает Ирина Кириченко.

Любопытный факт: несмотря на то что самой Ирине так и не удалось надеть белый халат, она сумела вырастить не одно поколение врачей. Волею судьбы ее выпускники непременно идут в медицину и добиваются, между прочим, очень больших успехов.

– Когда ко мне приходит новый класс, я говорю детям: «Я так люблю анатомию, что и вас обязательно в нее влюблю!» А ведь так и происходит. Большинство ребят идут врачевать. Один из моих первых учеников, которого я готовила в медицинс­кий вуз, сейчас замглавврача одной из больниц Москвы, другой 25 лет отработал в Гарварде, очень много кандидатов медицинских наук, врачей… И для меня это мощная подзарядка, – утверж­дает Ирина Георгиевна.

И эта подпитка, а также преданность своему делу и горящие глаза детей пока не оставляют шанса Ирине Кириченко уйти на заслуженный отдых, хотя на пенсии уже два года, да и предус­мотрительно замену себе готовит… Ведь как ни крути, а годы берут свое. Но вязание крючком и обсуждение на лавочке последних новостей – точно не те занятия, которые будут увлекать ее на заслуженном отдыхе. Ирина Георгиевна любит путешествовать. В мире еще много неисследованных ею уголков. Значит, впереди поездки к морю, может, и к океану… Обязательно проведает детей и четверых внуков, построивших свою жизнь в Санкт-Петербурге, и поедет в гости к маме, которая живет в Украине, а потом снова вернется в Казахстан, ставший ей родным домом. Ведь именно здесь она состоялась как личность, как жена, как мать, как профессионал свое­го дела. Именно с Казахстаном она связывает свои достижения: она отличник образования, удостоившийся ордена «Құрмет» и почетного нагрудного знака им. Ы. Алтынсарина.

Впрочем, кто знает, как все могло бы повернуться, получи она тот самый заветный балл на вступительном экзамене по русскому языку в далеком 80-м…