Успех развития любой социальной системы в значительной степени зависит от преемственности и качества принимаемых решений, а также от объема дос­товерных данных, на которых эти решения основываются. Это особенно актуаль­но для сферы образования, в которой процесс трансформации должен базироваться на объективном понимании текущей ситуации, насущных профессиональных потребностей педагогического сообщества и ясном видении стратегий развития.

С этой точки зрения меж­дународные сравнительные исследования обеспечивают уникальные инструменты объек­тивной диагностики, позволяя странам сопос­тавлять собственные результаты с глобальными тенденциями и определять направления дальнейшей образовательной политики. Так, в результатах исследования Teaching and Learning International Survey (TALIS 2024), проведенного ОЭСР, особенно показательны два аспекта, свидетельствующие о встроенности казахстанской системы образования в современные общемировые тренды.

Во-первых, согласно данным исследования, более 90% педагогов по всему миру рассматривают свою работу как важную жизненную миссию, что оценивается как высокий уровень общей профессиональной идентичности. В Казахстане среди учителей фиксируется более высокий показатель удовлетворенности профессией – 95%. Важно подчеркнуть, что он не отличается в разрезе городских и сельских школ, государственных и частных организаций образования, что указывает на соотнесенность образовательной политики с контекстуальными потребностями развития.

Во-вторых, в мировом масштабе 96% учителей заявили, что участвовали хотя бы в одном мероприятии по повышению квалификации в течение года, предшествовавшего опросу. Этот показатель свидетельствует об усилении роли профессионального развития в поддержке качества образования, иными словами – о проч­ном внедрении в глобальную педагогическую среду принципа непрерывного обучения (lifelong learning). Казахстанский контекст демонстрирует аналогичную, а в отдельных аспектах даже более позитивную динамику.

Следовательно, согласно данным международного исследования, в Казахстане функцио­нирует устойчивая система повышения квалификации педагогов. Она характеризуется не только высоким охватом, но и значительным разнообразием форматов профессио­нального обучения. Педагоги участвуют в курсах, семинарах, конференциях, профессиональных сообществах, стажировках и практико-ориентированных программах. Такая многоуровневая архитектура обеспечивает широкий спектр возможностей роста их мастерства, что особенно важно в условиях дифференцированных запросов педагогов на разных этапах их профессио­нального пути.

Отдельного внимания заслуживает тот факт, что система профессионального развития в Казахстане позитивно воспринимается как молодыми специалистами, так и опытными педагогами. Это подтверждает, что реализуемая образовательная политика действительно направлена на потребности учителей, обеспечивает их поддержку на протяжении всей профессиональной карьеры.

Еще один отличительный момент системы Казахстана – это высокая доля показателя такой формы повышения квалификации, как рефлексия по итогам наблюдения за уроком. Он прак­тически в два раза выше, чем в среднем по странам ОЭСР. И это яркое свидетельство последовательного позитивного тренда развития казахстанской педагогической практики.

В то же время в Казахстане наиболее слабыми формами профессионального развития среди учительства остаются академические дипломные программы, получение ученых степеней. Хотя по этим аспектам отмечается некоторый прогресс, данное направление требует внимания и последовательного усиления.

В условиях стремительно меняющейся образовательной среды данные TALIS 2024 становятся не только отражением текущей ситуации, но и инструментом стратегического планирования. От того, насколько полно они будут интегрированы в государственную политику, зависит качество подготовки будущих поколений и эффективность дальнейшего развития системы образования.

Например, интересен факт, что восприятие педагогами мероприятия является более точным предиктором достижения целей урока, чем даже само его фактическое содержание и направленность. С практической точки зрения эффективность любого мероприятия изначально зависит от того, с какой мотивацией и ожиданием приходят его участники. Другими словами, об эффективности того или иного мероприятия по профессиональному развитию учителей важно задумываться еще задолго до его начала.

В национальном центре повышения квалификации «Өрлеу» стратегические инициативы всегда начинаются с полного понимания того, с какой целевой аудиторией предстоит работать, каковы ее профессиональные интересы и каких результатов планируется достичь. Исходя из полученной базы данных исследования TALIS 2024, в качестве дальнейших точек развития НЦПК «Өрлеу» определены следующие направления.

Первое. Планируется запуск официальной адаптационной программы для начинающих педагогов. Согласно результатам исследования TALIS 2024, молодые учителя работают в более сложных условиях. У них наблюдается естественная для молодых специалистов невысокая профессиональная конкурентоспособность, меньше возможностей для выбора, чем у их более опытных коллег. Молодым педагогам, к сожалению, нередко достаются более слабые школы или классы. И в то же время перед ними стоит больше сложных профессиональных задач. Такая ситуация требует особого внимания, в том числе и на уровне образовательной политики.

В настоящее время при поддержке UNESCO и British Council мы разрабатываем такой уникальный образовательный продукт, который будет помогать нашим педагогам, как начинаю­щим, так и их наставникам. Кроме того, в планах для этих целей – создание специального ИИ-наставника.

Второе. Среди первоочередных задач повышения квалификации казахстанских учителей остаются актуальными углубление их знаний по предметам, овладение практикой оценивания и применения ИКТ, инклюзии, а также вопросы эффективного управления классом. Данные темы не сойдут с повестки дня, потому что усложняются практические вызовы процессу обучения, с каждым новым поколением учащихся растут их потребности в знаниях, и, соответственно, требуются пос­тоянные изменения формы поддержки педагогов.

Как известно, ОЭСР в условиях происходящей сложной ИТ-трансформации системы образования всегда делает акцент на формирование социаль­но-эмоциональных навыков у обучаемых. Важно учитывать эту тенденцию, особенно в контексте растущей значимости такого концепта, как «установка на рост» (growth mindset), а также повышения роли в процессе обучения конструктивных взаимоотношений между педагогом и учащимися.

Показательно, что схожие паттерны в отношении «установки на рост» наблюдаются в исследованиях TALIS 2024 и PISA 2022. Оба исследования рекомендуют­ развивать среди педагогов и учащихся убеждение в том, что интеллектуальные навыки могут и должны развиваться посредством целенаправленных усилий и кропотливой работы, и это обязательно приведет любого ученика к уникальным достижениям. Поэтому есть непреходящая профессиональная потребность в программах обучения педагогов конструктивному менеджменту в классе, техникам управления мыслительными процессами и когнитивной нагрузкой на уроках.

Третье. Конструктивная коллаборация педагогов и учеников, взаимоотношения в педагогическом коллективе оказывают большое влияние на показатели удовлетворенности работой и снижение стресса у педагогов. Поэтому профессиональные обучающие сообщества и различные комьюнити учителей-практиков становятся по всему миру все более популярными источниками профессионального развития. При этом важно правильно определять цели и предметы взаимодействия, которые, конечно же, должны носить созидательный характер и быть двигателем развития образовательных практик в стране. В этом контексте у педагогического сообщества Казахстана есть хороший задел. Важно, что 90% казахстанских педагогов считают, что могут полагаться друг на друга гораздо больше.

Таким образом, число и активность междисциплинарных мероприятий и коллективных форм обучения следует наращивать. В сети НЦПК «Өрлеу» уже развивается ряд профессиональных площадок. Это конкурсная площадка «Панорама педагогических идей» по трансляции лучшего опыта в развитии функциональной грамотности, исследовательская площадка в области непрерывного профессионального развития педагогов Educontinuum, международная экспертно-аналитическая площадка OrleuThinkSpace. Также целенаправленно поддерживаются независимые НПО, например, недавно созданная Республиканская ассоциация молодых педагогов и другие.

Вместе с тем следует отметить, что уровень стресса казахстанских педагогов – один из самых низких. Он несколько лет, с

2018-го, практически стабилен. Этот показатель следует контро­лировать и не допускать роста, как это наблюдается в целом в глобальном масштабе. Причем анализ источников стресса у отечественных педагогов показывает, что его причинами в большинстве случаев являются ответственность за результаты детей (29%), поддержание дисциплины в классе (28%), административная работа (25%).

В результатах TALIS 2024 следует обратить внимание на такой момент. Среди опрошенных казахстанских учителей только 4% считают свою работу вредной для здоровья и благополучия, и это ниже, чем в среднем по странам ОЭСР. При этом 22% педагогов до 30 лет думают о смене работы в последующие пять лет (при среднем показателе по странам ОЭСР в 20%). Требуется глубже изучить данный вопрос. Если почти четверть казахстанских педагогов все же думают о смене работы, то это, скорее всего, влияет на качество исполнения ими своих обязанностей и говорит о наличии каких-то скрытых социальных противоречий и факторов, формирующих такие настроения в учительской среде.

Согласно выводам TALIS 2024, педагоги отмечают, что из семи ключевых аспектов качества урока (ясность преподавания, когнитивная активация, обратная связь, поддержка в консолидации, адаптация под потребности обучающихся, развитие социально-эмоциональных навыков и управление классом) наиболее слабо реализуется на практике именно вовлечение детей в работу, которое представляется им сложным. Среди же эффективных внутришкольных контрольных мер педагоги отмечают наблюдение урока, анализ результатов детей и умение педагогов проводить самооценку. По итогам этих видов контроля учителя отмечают важность обсуждения потребностей, планирования профессионального развития и назначения менторов.

Интерес представляет и отношение преподавателей к использованию искусственного интеллекта и технологических новшеств в процессе обучения. Согласно данным TALIS 2024, 60% педагогов во всем мире выражают сомнения и считают, что частое использование ИИ и цифровых технологий может негативно сказаться на развитии учащихся. Однако обучение в сфере ИИ уже стоит на повестке всех образовательных систем, и этот процесс невозможно остановить. Поэтому особенно важно включиться в глобальную дис­куссию об ответственном использовании ИИ в образовании и подготовить новое поколение к безопасному и осознанному взаимодействию с технологиями будущего.

В контексте развития цифровых решений особо тревожной видится тенденция снижения вов­леченности родителей в жизнь и обучение детей. Это было отмечено в результатах PISA за 2022 год, и теперь данные TALIS 2024 подтверждают ту же динамику. В Казахстане 68% педагогов считают взаимодействие с родителями значимым для своей профессиональной деятельности. Но только 46% регулярно – хотя бы раз в месяц – обсуждают с ними учебные результаты и потребности детей. Поэтому при работе с педагогами также важным компонентом их профессионального развития становится усиление навыков конструктивного взаимодействия с родителями.

В целом анализ данных исследования TALIS 2024 позволяет сделать несколько важных выводов. Прежде всего сильная профессиональная идентичность учителей остается ключевым ресурсом для устойчивости национальных систем образования. Высокая удовлетворенность работой в Казахстане подтверж­дает наличие значительного человеческого капитала.

Система повышения квалификации в Казахстане демонстрирует признаки зрелости, включая высокий уровень охвата, разнообразие форм повышения квалификации учителей и положительное восприятие их педагогами. Глобальные тенденции подтверждают растущее значение непрерывного обучения, что делает приоритетным направлением поддержку преподавателей различными эффективными формами обучения и научно обоснованными методиками.

Каждому ребенку важен вдохновляющий и компетентный педагог. Учитель – это ключевая ценность успешного общества, поскольку когда учителя процветают – процветают дети, а когда процветают дети – процветает все общество.