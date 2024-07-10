Учредители компании в Астане поплатились свободой за обман в сфере геологии

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Подсудимые, не имея реальной возможности исполнить принимаемое обязательство, заключили договор с одним товариществом на выполнение геолого-разведывательных работ на сумму более 310 млн тенге.



Обязательства они не исполнили в срок, а деньги использовали не по назначению. Подсудимые вину не признали. Их вина была доказана показаниями представителя потерпевшего, актами судебно-автороведческих и судебно-филологической экспертиз, показаниями свидетелей и другими материалами уголовного дела.



Они осуждены к 6,5 годам лишения свободы, с лишением права заниматься геолого-разведывательной деятельностью сроком на 5 лет (каждый). Приговор не вступил в законную силу.