Учредители компании в Астане поплатились свободой за обман в сфере геологии

Суд
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Межрайонный суд по уголовным делам г. Астаны вынес приговор в отношении учредителей ТОО, обвиняемых в совершении мошенничества в сфере геологии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на горсуд

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Подсудимые, не имея реальной возможности исполнить принимаемое обязательство, заключили договор с одним товариществом на выполнение геолого-разведывательных работ на сумму более 310 млн тенге.

Обязательства они не исполнили в срок, а деньги использовали не по назначению. Подсудимые вину не признали. Их вина была доказана показаниями представителя потерпевшего, актами судебно-автороведческих и судебно-филологической экспертиз, показаниями свидетелей и другими материалами уголовного дела.

Они осуждены к 6,5 годам лишения свободы, с лишением права заниматься геолого-разведывательной деятельностью сроком на 5 лет (каждый). Приговор не вступил в законную силу.

#суд #мошенничество #геология

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