День специалиста боевой подготовки учредили в РК

Приказом министра обороны от 2 февраля 2024 года в перечень профессиональных праздников Вооруженных сил РК внесен День специалиста боевой подготовки, который будет отмечаться 14 августа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Миноборону

Фото: Минобороны

Отмечается, что с учетом значения этого направления деятельности, 14 августа 1992 года была учреждена должность заместителя министра обороны по боевой подготовке – начальника Управления боевой подготовки Министерства обороны РК.

Централизованное руководство процессом боевой подготовки – непременное условие обеспечения высокого уровня боевой выучки войск и повышения их боеготовности.

Благодаря ежедневной кропотливой работе командиров и специалистов органов боевой подготовки в Вооруженных силах постоянно совершенствуются процессы обучения, увеличивается интенсивность и масштабность проводимых мероприятий. Все они подчинены принципу обучения войск тому, что необходимо на войне.