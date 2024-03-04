Ударившего ребенка воспитателя детского сада уволили в Костанае
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В отделе образования подтвердили, что такой случай мог произойти в дошкольном заведении
В данное время воспитатель уволен по статье. Далее дело будет рассматриваться в правовом поле, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Тобол Инфо.
Как уточняется, факт зарегистрирован в полиции. В отношении воспитателя собран материал для привлечения к административной ответственности.
Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Материал рассмотрит специализированный суд по административным правонарушениям.