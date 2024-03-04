Ударившего ребенка воспитателя детского сада уволили в Костанае

В отделе образования подтвердили, что такой случай мог произойти в дошкольном заведении

Фото: tobolinfo.kz

В данное время воспитатель уволен по статье. Далее дело будет рассматриваться в правовом поле, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Тобол Инфо.

Как уточняется, факт зарегистрирован в полиции. В отношении воспитателя собран материал для привлечения к административной ответственности.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Материал рассмотрит специализированный суд по административным правонарушениям.