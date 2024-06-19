Удовлетворенных исков граждан к госорганам стало в четыре раза больше

Вторую часть брошюры «АППК: просто о сложном. Путеводитель по обращениям граждан» презентовали в столице в рамках исполнения поручения Главы государства по расширению сферы административной юстиции.

Как и первое пособие, это издание нацелено на то, чтобы разъ­яснить представителям государственных, административных органов, как работать с поступающими от населения обращениями. По словам председателя судебной коллегии по административным делам Верховного суда Аслана Тукиева, одного из разработчиков реформы адмюстиции, со дня введения в действие Административного процедурно-процессуального кодекса практически в четыре раза увеличилось количество удовлетворяемых исков граждан и юрлиц против государственных органов. За всю историю суверенитета страны таких показателей не было никогда. В этом особенность новой реформы.

– Процент удовлетворенности исков граждан к государст­венным органам составляет 60–63%, – сказал Аслан Тукиев. – Несмотря на положительную динамику, мы вынуждены признать: эта цифра аховая. Она показывает, что критически большое количество граж­дан обращаются в суд за защитой нарушенных прав и столько раз госорганы проиграли дела в судах. Это говорит о слабой правовой культуре чиновников. Последние очень меняются, имеют низкие зарплаты, не простимулированы на человекоцент­ричный подход, который и был заложен в реформе.

Новый формат административной юстиции действительно изменил подход во взаимодействии юридических и физических лиц с госорганами, доказав свою эффективность. Однако корень проблемы в том, что двигателем этой реформы до сих пор выступают административные суды. К сожалению, вместо того чтобы выстроить грамотную систему работы с населением и использовать альтернативные методы разрешения конфликт­ных ситуа­ций, госслужащие предпочитают доводить спорные моменты до залов судебных заседаний, игнорируя законодательство о медиации. А если учесть, сколько поступает обращений, то становится ясно, что судей на всех может просто не хватить.

– Для успешной реализации реформы нужно, чтобы и государственные органы выполняли требования законодательства об административных процедурах. Это не просто уменьшило бы количество исков, но и разрешало бы проблему на корню, – добавил председатель судебной коллегии по административным делам Верховного суда РК.

Представители административных органов при поступлении к ним обращений от населения либо не соблюдают сроков, требований, либо не знают соответствующих законодательных норм и поэтому работают по старинке, а также не исследуют фактические обстоятельства дела, не подкреп­ляют ответы ссылками на НПА и так далее. Для повышения уровня правовой грамотности государст­венных служащих проводятся разного рода семинары и встречи, позволяющие глубже изучать поставленные вопросы.

И выпуск брошюры «АППК: просто о сложном. Путеводитель по обращениям граждан» – еще одна возможность донести, как правильно решать проблемные вопросы. Это издание, как полагают его создатели, способствует формированию единой практики работы с обращениями, и не исключено, что станет настольной книгой для государственных служащих.

– Брошюра нацелена на широкую аудиторию и позволяет лучше понять положения АППК и их применение, – сказал во время презентации глава Офиса прог­рамм ОБСЕ в Астане Фолькер Фробарт. – Обеспечение защиты прав человека является важным аспектом для развития демократии, правового государства и укрепления граж­данского общества. Офис ОБСЕ активно поддерживает усилия Правительства Казахстана в этом направлении и готов дальше сотрудничать для достижения общих целей по защите прав человека и основных свобод.

Напомним, что Административный процедурно-процессуальный кодекс РК вступил в действие в 2021 году. С того момента, по данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры, число обращений граждан увеличилось в разы. В прошлом году их количест­во составило 2,5 млн (в том числе и сообщения, что поступали на портал eOtinish).