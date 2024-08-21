УЕФА представил новый гимн Лиги чемпионов

Впервые с начала 21 века зазвучала оркестровая версия гимна, он стал торжественнее

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В первых матчах раунда плей-офф отбора Лиги чемпионов сезона-2024/2025 гимн турнира звучал в новом исполнении. Ноты остались теми же, однако немного изменилось звучание музыкальных инструментов.

Видео: ©UEFA, Tony Britten

С сезона-2024/25 в Лиге чемпионов будет выступать 36 клубов, которые будут находиться в общей таблице. Команды проведут по 8 матчей в едином турнире.

Жеребьевка состоится 29 августа. Действующим победителем турнира является мадридский «Реал».