УЕФА представил новый гимн Лиги чемпионов
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Впервые с начала 21 века зазвучала оркестровая версия гимна, он стал торжественнее
В первых матчах раунда плей-офф отбора Лиги чемпионов сезона-2024/2025 гимн турнира звучал в новом исполнении. Ноты остались теми же, однако немного изменилось звучание музыкальных инструментов.
С сезона-2024/25 в Лиге чемпионов будет выступать 36 клубов, которые будут находиться в общей таблице. Команды проведут по 8 матчей в едином турнире.
Жеребьевка состоится 29 августа. Действующим победителем турнира является мадридский «Реал».