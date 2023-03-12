Уголовное дело возбудили после драки на руднике АО "Корпорация Казахмыс" в Улытауской области

В Улытауской области возбудили уголовное дело о хулиганстве, после того как рабочие устроили драку на территории рудника АО "Корпорация Казахмыс", передает Кazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фото: Polisia.kz

Ранее в Сети появилось видео с дракой на территории рудника.

По информации полицейских, между работниками рудника "Жомарт" АО "Корпорация Казахмыс" случился бытовой конфликт, который затем перерос в потасовку.

Двое мужчин в возрасте 25 и 45 лет, нарушая общественный порядок, создали потасовку с другим работником и нанесли ему телесные повреждения.

В результате полицейские задержали зачинщиков.

В отношении них судом области санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается по статье 293 УК РК "Хулиганство".