В городе Шахтинске Карагандинской области возбуждено уголовное дело по факту взрыва газовоздушной смеси в одном из жилых домов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на департамент полиции Карагандинской области.

В результате происшествия пострадали 8 человек, в том числе 5 сотрудников полиции и предполагаемый виновник. Все они доставлены в медицинское учреждение.

«По факту пожара, повлёкшего умышленное уничтожение чужого имущества, произошедшего в городе Шахтинске, возбуждено уголовное дело. Сотрудниками полиции задержан 40-летний подозреваемый. В настоящее время он госпитализирован в специализированную палату Шахтинской городской больницы и находится под конвоем. После выздоровления будет водворён в изолятор временного содержания. В настоящее время проводится всестороннее и объективное расследование», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

По информации полиции, около полуночи на линию 102 поступило сообщение от жителей жилого комплекса о сильном запахе газа. Прибывшие на место сотрудники полиции незамедлительно приступили к эвакуации жильцов.

В ходе проверки одной из квартир входную дверь открыл человек с инвалидностью. Полицейские успели вывести его из помещения, и сразу после этого произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате которого началось возгорание мебели и домашних вещей. В квартире также находился подозреваемый, после инцидента он скрылся в соседнем подъезде, где забаррикадировался, однако впоследствии был задержан сотрудниками полиции.

Тем временем прибывшие подразделения МЧС ликвидировали пожар на площади 40 квадратных метров. Для жильцов был организован пункт обогрева, часть людей эвакуирована спасателями, остальные покинули здание самостоятельно.