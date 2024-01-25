Ущерб на 1,8 млрд тенге нанесли районные бухгалтеры в Туркестанской области

Бухгалтеры отдела образования двух районов области подозреваются в незаконном присвоении имущества на сумму 1,8 млрд тенге, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

Фото иллюстративное Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Департамент АФМ по Туркестанской области при координации областной прокуратуры и содействии регионального акимата начал досудебное расследование в отношении бухгалтеров отдела образования Махтааральского района по факту незаконного присвоения вверенного имущества на сумму 1,2 млрд тенге и отдела образования Байдибекского района – на сумму 600 млн тенге.

"На сегодняшний день общая сумма причиненного ущерба государству по указанным 2-м районам составляет более 1,8 млрд тенге. Установлены фигуранты, которые в период с 2020 по 2023 годы в программе «1С:Бухгалтерия» вместо карточных счетов и индивидуальных идентификационных номеров (ИИН) сотрудников средне-образовательных школ вносили ИИН аффилированных с ними лиц", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках досудебного расследования в отношении фигурантов по делу проведены следственные действия и обыски, наложены аресты на движимое и недвижимое имущество. В настоящее время фигурантами дела добровольно возмещен причиненный ущерб на сумму 120 млн тенге.

Ранее в АФМ сообщали о бухгалтерах отдела образования, которые подозревались в хищении 400 млн тенге в Келесском районе Туркестанской области.