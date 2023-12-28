Уходящий год стал показательным для строительного сектора республики
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Сергей Наговицын
Как правило, после любых кризисов первым в любой стране оживает строительный сектор. В Казахстане так было и в конце 90-х прошлого века, и в нулевых. Подкосил, правда, 2014-й, когда денежная реформа, с одной стороны, заметно снизила платежеспособность населения, а с другой – усугубила проблемы компаний-застройщиков, которые не смогли справиться с принятыми на себя обязательствами перед инвесторами, в числе которых оказались и дольщики. Плюс к тому несовершенством законодательства в сфере долевого строительства воспользовались откровенные мошенники, превратив строительный бизнес в финансовую «пирамиду»…