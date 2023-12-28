Уходящий год стал показательным для строительного сектора республики

В 2019 году в своей предвыборной программе Президент страны Касым-Жомарт Токаев особо отметил: «Государство построит новое жилье, модернизирует жилищно-коммунальную инфраструктуру во всех регионах». Так появились первые предпосылки к оживлению рынка недвижимости, но пандемия COVID-19 внесла свои негативные коррективы, и только в уходящем году мы можем наблюдать реальный рост сферы строительства: объем выполненных работ увеличился на 12,6%.

В ноябре глава Министерства национальной экономики Алибек Куантыров доложил о том, что за январь – октябрь в Казахстане было введено 13,3 млн кв. м жилья. А это значит, что 117, 3 тыс. семей смогли улучшить свои жилищные условия.

До конца года за счет финансирования благодаря всем имею­щимся в наличии источникам было запланировано ввести в строй 15,3 млн кв. м жилья, и хотя официальные данные на сей счет еще не озвучены, есть основания полагать, что план будет даже перевыполнен.

Стоит отметить, что в текущем году утверждена Концепция развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023–2029 годы. С текстом документа можно ознакомиться на сайте Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства РК.

Концепцией предусмотрены государственные программы по решению жилищных вопросов наиболее нуждающихся граждан. Всего в период с 2024 по 2029 год на эти цели планируется приобретать по 10 тыс. квартир ежегодно. До 2029-го за счет облигационных займов намечено построить 36,8 тыс. кредитных квартир, которые будут проданы через «Отбасы банк».

Также разработан механизм строительства кредитного жилья на средства, полученные от выпуска облигаций местных исполнительных органов.

Согласно Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры, планируется приобретение квартир за счет государственного бюджета для последующего предоставления в аренду социально-уязвимым слоям населения. Действуют программы бюджетного кредитования «Отбасы банка» по выдаче жилищных займов вкладчикам. На 2023 год банку выделено 72 млрд тенге на ипотечные программы «2–10–20» (3 176 займов), «5–10–20» (3 610 займов).

Кроме того, практикуется механизм субсидирования кредитов застройщиков для стимулирования предложения со стороны строительных компаний. В этом году просубсидировано около 630 млн тенге.

Через АО «Казахстанская жилищная компания» осуществляется субсидирование ставок вознаграждения по ипотечным займам банков второго уровня до 7%. Решением Национального банка до 2029 года продлена ипотечная программа «7–20–25», по которой на ее реализацию предусмотрено порядка 100 млрд тенге ежегодно.

– В целом, согласно статистическим данным, отрасль в текущем году показывает рост по всем основным показателям. Так, объем строительных работ за 10 месяцев 2023 года составил 5,3 триллиона тенге (рост на 17,8% к аналогичному периоду 2022-го), объем производства строительных материалов – 1,03 триллиона тенге (рост на 10,2%). При этом доля отечественных товаропроизводителей за этот период выросла с 62 до 66%. В целях дальнейшего стимулирования развития строительной отрасли путем поддержания платежеспособного спроса широких слоев населения принимается ряд мер государственной поддержки, – подчеркнул Премьер-министр Алихан Смаилов.

Благодаря госпрограммам

Как отмечается в некоторых источниках, в 2023 году жильем в Казахстане было обеспечено 8 209 человек, находившихся в очереди. В нынешнем году 2 472 многодетные семьи, 1 690 госслужащих и сотрудников бюджетных организаций, 748 детей-сирот и 107 граждан, проживающих в аварийных квартирах, получили ключи.

Следует отметить, что в целом на сегодня число очередников на получение жилья составляет около 640 тыс. человек. Благодаря госпрограммам жители имеют возможность улучшить свои жилищные условия.

В текущем году местными исполнительными органами приобретено около двух тысяч арендных квартир для последующего их предоставления социально-уязвимым слоям населения. Кроме того, местными исполнительными органами приобретено около 5 тыс. квартир для выдачи через «Отбасы банк» определенным категориям граждан под 2 и 5%.

Правительством принимаются комплексные меры по обеспечению соответствующими жилищными условиями наших граждан. В Парламенте находится законопроект по реформированию жилищной политики, в рамках которого предусмотрены трансформация «Отбасы банка», создание единого списка очереди на базе банка, приоритетное обеспечение жильем нуждающихся граждан.

В настоящий момент на рассмотрении Мажилиса Парламента находится законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам реформирования жилищной политики», который предусматривает новые подходы и направления по обеспечению жильем граждан. Для систематизации строительной отрасли и совершенствования действующих законодательных норм подготовлен проект Строительного кодекса.

Для развития отечественного производства строительных материалов утверждена «дорожная карта» инвестиционных проектов на период до 2027 года, включающая 183 проекта в сфере стройиндустрии общей стоимостью около 1,4 трлн тенге, о чем сообщил Премьер-министр Алихан Смаилов.

До конца 2023 запланирован запуск 39 проектов на 115 млрд тенге по выпуску пластиковых изделий, керамических плит и другой продукции. За 10 месяцев текущего года был запущен 21 объект на общую сумму 22,2 млрд тенге.

Коммунальные блага

Как сообщило Министерство промышленности и строительства, нынче за счет средств республиканского бюджета модернизировано 126 км тепловых сетей, 1,7 тыс. км сетей водоснабжения и водоотведения.

В текущем году Правительством выделено 243,1 млрд тенге на модернизацию и обновление инженерных сетей. Так, на обновление и ремонт сетей теплоснабжения направлено 118 млрд тенге, водоснабжения – 92,3 млрд, водоотведения – 32,8 млрд тенге.

Акиматами за счет местного бюджета и инвестиционных программ субъектов естественных монополий было отремонтировано 429 км теплотрасс, а также 702 км сетей водоснабжения и водоотведения.

До конца 2025 года планируется обеспечить 100% населения чистой водой. На сегодня доступ к услугам водоснабжения составляет 96,8%, в том числе в городах – 98,4%, в селах – 96,3%.

Из 89 населенных пунктов городского типа 64 города сегодня на 100% обеспечены централизованным водоснабжением. Оставшиеся 25 городов в рамках поэтапного плана намечено обеспечить этими благами до конца 2025 года.

Из 6 295 сел услугами водоснабжения охвачено 4 900, из них 4 159 сел имеют водопровод, а 741 сельский населенный пункт пользуется комплексными блок-модулями. По оставшимся селам – в 432 решено построить централизованные системы водоснабжения, а в 963 селах – установить КБМ за счет средств местных бюджетов.

Контроль. И еще раз – контроль

Для ужесточения контроля в сфере долевого строительства и снижения рисков долгостроев в Мажилисе Парламента на рассмотрении находится законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования сферы строительства и долевого участия в жилищном строительстве». В частности, проектом закона предусмотрены: обязательная регистрация всех договоров долевого строительства в ЦОНах, запрет на заключение предварительных договоров приобретения жилья, увеличение штрафных санкций за незаконное привлечение средств дольщиков с дальнейшим приостановлением строительства и другие меры, призванные способствовать улучшению ситуации на рынке жилья.

Еще в июле на совещании по вопросам развития Астаны Президент Касым-Жомарт Токаев поручил полностью решить проблему столичных дольщиков до конца 2023 года.

– Сегодня около четырех тысяч дольщиков не могут заселиться в свои квартиры. Это актуальная проблема. Нужны решительные действия по проблемным объектам долевого строительства. Проводимой работы в этом направлении недостаточно. Следует завершить строительство 16 долевых жилищных объектов в нынешнем году. Данный вопрос необходимо полностью решить до конца 2023 года. В дальнейшем следует пресекать появление подобных случаев, – подчеркнул Президент.

Аким Астаны Женис Касымбек во время внеочередной сессии городского маслихата восьмого созыва сообщил о том, что в текущем году в Астане ключи от квартир получат 3 603 дольщика, а еще 484 дольщика – в начале 2024-го. Всего в столице насчитывается 16 проблемных объектов долевого строительства – это 32 дома с количеством 4 087 дольщиков.

Для решения данной проблемы из республиканского бюджета на увеличение уставного капитала уполномоченной организации – компании «Елорда курылыс» – выделены средства в сумме 28 млрд тенге. Ключи уже выданы в 17 домах с 1,7 тыс. дольщиков, в том числе в ЖК «ТуранСыганак», первой очереди ЖК «Хазар», первой очереди 4-й группы ЖК «Шыгыс», первому блоку 3-й очереди ЖК «Арыстан», ЖК «Комсомольский», «АйсанамDeLuxe», а также 2, 3 и 4-му блокам в ЖК «Алтын Булак».

В оставшихся 18 домах (насчитывающих порядка 2,4 тыс. дольщиков) ведутся строительные работы. Прогнозируется, что сдача в 10 домах будет производиться в I квартале 2024 года. Всего в Астане за период с 2019 по 2023 год выделено 214,6 млрд тенге для решения проблем долевого строительства.

При участии государства в столице завершено строительство 120 проблемных жилых домов, решены жилищные вопросы около 14 тыс. дольщиков. Завершение строительства проблемных объектов находится на постоянном контроле акимата.

В целом за год в сфере жилищного строительства решен ряд концептуальных задач, определены перспективы по их системному улучшению.

Хотелось бы надеяться, что и впредь роль строительного сектора окажется столь же значительной в деле улучшения качества жизни казахстанцев.