Указ Главы государства Указы 2 сентября 2023 г. 3:20 0 Об освобождении от должности Указом Главы государства в связи с изменением структуры управления в Администрации Президента Республики Казахстан освобождены: Сулейменов Тимур Муратович от должности первого заместителя Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан; Жиенбаев Ержан Нурланович от должности заместителя Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан; Балаева Аида Галымовна от должности заместителя Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан; Казыхан Ержан Хозеулы от должности заместителя Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан – Специального представителя Президента Республики Казахстан по международному сотрудничеству; Баспаев Ернар Женисович от должности заместителя Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан; Желдибай Руслан Султанулы от должности заместителя Руководителя Администрации Президента – Пресс-секретаря Президента Республики Казахстан; Исекешев Асет Орентаевич от должности помощника Президента Республики Казахстан; Жайсанбаев Канатбек Бахытович от должности помощника Президента Республики Казахстан – заведующего Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента Республики Казахстан.