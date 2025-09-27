В целях стимулирования устойчивого роста инновационно ориентированной экономики Республики Казахстан, привлечения инвестиций в высокотехнологичные отрасли и формирования регионального центра деловой и инновационной активности международного значения на основе накопленного потенциала Алматинской агломерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Придать городу Алатау специальный статус города опережающего развития (далее – специальный статус).

2. Основными направлением и содержанием специального статуса определить:

1) формирование особой институциональной среды, обеспечивающей ускоренное социально-экономическое развитие города Алатау за счет инвестиций в растущие и новые отрасли предпринимательства и внедрения инноваций в различные сферы деятельности;

2) обеспечение качественно нового уровня институциональной базы для привлечения и защиты любых частных инвестиций в развитие города Алатау;

3) применение ведущих международных подходов и практик в управлении городом Алатау, в том числе в условиях функционирования специальной экономической зоны.

3. Создать Совет по развитию города Алатау (далее – Совет) в составе согласно приложению к настоя­щему Указу.

4. Определить следующие полномочия Совета:

1) согласование и утверждение документов по вопросам привлечения инвестиций, развития деловой активности и инноваций города Алатау, а также иных документов, связанных с его специальным статусом;

2) принятие решений по вопросам привлечения инвестиций, развития деловой активности и инноваций города Алатау, а также иным вопросам, связанным с его специальным статусом, обязательных для исполнения центральными и местными государственными органами;

3) решение иных вопросов, вытекающих из настоящего Указа и законодательства Республики Казахстан.

5. Правительству Республики Казахстан:

1) до 1 ноября 2025 года принять меры по:

утверждению Положения о Совете;

созданию юридического лица в форме государственного фонда «Alatau City Authority» (далее – АСА) с высшим органом управления в лице Совета;

2) определить целью деятельности АСА обеспечение функционирования города Алатау в рамках специального статуса за счет средств государственного бюджета и частных источников, в том числе путем:

внедрения успешного международного опыта управления городским пространством, индустриальной и специальной экономической зонами;

привлечения ведущих международных экспертов, консультантов и высококвалифицированных кадров;

организации проведения мероприятий, направленных на продвижение города Алатау в целях привлечения инвестиций;

реализации и координации всех процессов и решений Совета, центральных и местных государственных органов, касающихся развития города Алатау;

3) до 31 декабря 2025 года внести на рассмотрение Мажилиса Парламента Республики Казахстан проект конституционного закона, направленного на определение правовых основ специального статуса города Алатау, предусматривающего:

особенности организации, структуры, осуществления деятельности и полномочий органов местного государственного управления в городе Алатау, в том числе по изданию ими правовых актов в целях апробации норм права и⁄или инновационных проектов, решений, сервисов и технологий;

особенности регулирования разработки, внедрения и использования информационно-коммуникационных технологий и Интернет вещей управления городской инфраструктурой и пространством (Smart City) с учетом перехода к климатической нейтральности;

особенности регулирования процессов проектирования, градостроительного планирования и строительства объектов, а также правовых механизмов ин­вестирования в указанные сферы субъектами частного предпринимательства, в том числе иностранными юридическими и физическими лицами;

особенности регулирования процессов признания и применения на территории города Алатау передовых международных и иностранных стандартов, практик, классификаторов, технических регламентов, процедур сертификаций, технических и технологических норм;

особенности регулирования отношений в области жилищных отношений, миграции, трудовых отношений и привлечения иностранной рабочей силы, в том числе высококвалифицированной;

особенности регулирования отношений в области государственных закупок с учетом передовых международных практик;

особенности регулирования оборота цифровых активов и внедрения на их базе цифровых финансовых сервисов, включая возможности уплаты товаров, работ и услуг с применением криптофиатных каналов и регулируемых стейблкоинов;

особенности регулирования применения технологий токенизации, функционирования децентрализованных финансов (DeFi) и интернет-технологий (Web3);

особенности регулирования применения технологий искусственного интеллекта и машинного обучения;

особенности регулирования разработки, внедрения и использования технологических инноваций в сфере образования, здравоохранения, биологических технологий, производства и использования медицинского оборудования;

особенности регулирования разработки, внед­рения и использования технологических инноваций производства робототехнических систем, беспилотных аппаратов, электрических летательных аппаратов (eVTOL) в рамках развития отрасли экономики малых высот (LAE) и городской воздушной мобильности (UAM);

особенности регулирования земельных отношений, отношений в области использования природных ресурсов и охраны окружающей среды;

особенности создания, организации и функционирования специальной экономической зоны на территории города, креативной индустрии и игорной деятельности;

особенности регулирования ответственности;

предоставление гарантий стабильности условий инвестирования, защиты инвестиций и регулирования особенностей движения капитала;

применение особого режима налогообложения и бюджетных отношений;

регулирование отношений по согласованному развитию города Алатау, Алматинской области и города Алматы в рамках Алматинской агломерации, в том числе в вопросах транспортно-логистических связей, коммунальной и энергетической инфраструктуры, миграционной политики;

иные особенности, направленные на достижение целей функционирования города Алатау в специальном статусе;

4) до 1 сентября 2026 года проработать и внести предложения по дальнейшему совершенствованию специального правового режима в городе Алатау за счет распространения режима деятельности Международного финансового центра «Астана» и других мер, существенно повышающих институциональную эффективность правовой защиты инвестиций;

5) принять меры по привлечению в развитие города Алатау инвестиций от широкого круга инвесторов, частных и суверенных инвестиционных фондов, в том числе в рамках заключения отдельных международных договоров.

6. До 1 сентября 2026 года Правительству Республики Казахстан совместно с Генеральной прокуратурой Республики Казахстан, Национальным Банком Рес­публики Казахстан и Советом утвердить концепцию функционирования правового режима специального статуса города Алатау, обязательную для исполнения центральными и местными государственными органами, а также субъектами квазигосударственного сектора.

7. В целях усиления координации процессов развития города Алатау в специальном статусе Правительству Республики Казахстан и акиму Алматинской области:

1) принять меры по передаче АСА прав владения и пользования долями участия в уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания специальной экономи­ческой зоны «Alatau»;

2) принять меры по обеспечению согласования с соз­даваемым АСА планируемых проектов специальной экономической зоны «Alatau», промышленно-инновационных, инвестиционных проектов, проектов государственно-частного партнерства и строительства, осуществляемых в пределах города Алатау, на предмет соответствия стратегическим и иным градостроительным документам города Алатау;

3) исключить внесение изменений и дополнений в документы города Алатау по вопросам привлечения инвестиций, развития деловой активности и инноваций, а также иные документы, связанные с его специальным статусом, без согласования с Советом и обеспечить неукоснительное соблюдение решений Совета по всем проектам размещения текущих и новых объектов;

4) до 1 января 2026 года определить совместно с создаваемым АСА первоочередные объекты инфраструктуры для строительства в ключевых зонах развития города Алатау на 2025–2026 годы в рамках Генерального плана города Алатау и обеспечить их необходимым финансированием, в том числе через механизмы государственно-частного партнерства и финансирования объектов строительства «под ключ», разработав и утвердив для этого все необходимые документы и решения;

5) принять меры по прямому применению современных международных строительных норм, правил и стандартов для процесса проектирования и строительства первоочередных объектов в городе Алатау.

8. Генеральной прокуратуре Республики Казахстан обеспечить надзор за законностью актов, действий (бездействия) государственных органов, учреждений, организаций, должностных и иных уполномоченных лиц по исполнению настоящего Указа и законодательства Республики Казахстан о специальном статусе города Алатау.

9. Правительству Республики Казахстан, центральным и местным исполнительным органам, а также государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан, по всем вопросам, связанным с развитием города Алатау, руководствоваться в своей деятельности настоящим Указом и принять иные меры, вытекающие из него.

10. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Респуб­лики Казахстан.

11. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

Президент Республики Казахстан

К. Токаев

Астана, Акорда, 26 сентября 2025 года

№ 1015