Указ Президента Республики Казахстан Указы 2 сентября 2023 г. 2:20 69 О назначении на должности Указ Президента Республики Казахстан О назначении на должности Назначить: Желдибая Руслана Султанулы – помощником Президента Республики Казахстан по вопросам внутренней политики и коммуникациям; Казыхана Ержана Хозеулы – помощником Президента Республики Казахстан по международным вопросам; Жиенбаева Ержана Нурлановича – помощником Президента Республики Казахстан по правовым вопросам. Президент Республики Казахстан К. Токаев Астана, Акорда, 1 сентября 2023 года № 317