Украина и Молдова получили статус кандидата в ЕС

На саммите ЕС принято решение предоставить Украине и Молдове статус кандидата на вступление в организацию, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Deutsche Welle.

Главы государств и правительств 27 стран Евросоюза решили предоставить Украине и Молдове европейскую перспективу и признать их странами-кандидатами на вступление в ЕС. Об этом по итогам первой рабочей сессии Европейского Совета в Брюсселе в четверг, 23 июня, сообщил его глава Шарль Мишель.

«Сегодня мы решили признать европейскую перспективу Украины, Молдовы и Грузии, мы решили предоставить статус кандидата Украине и Молдове, и мы готовы предоставить статус кандидата Грузии, как только приоритеты (условия, предложенные Еврокомиссией – ред.) будут реализованы. Это исторический момент», - заявил Шарль Мишель на пресс-конференции во время перерыва в заседании на саммите ЕС.

Напомним, что 17 июня Еврокомиссия утвердила заключения по заявкам Киева, Кишинева и Тбилиси на членство в ЕС. Она рекомендовала признать Украины и Молдову странами-кандидатами, но выдвинула ряд условий, которые им после этого надо будет выполнить.