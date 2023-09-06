Украсят академию девичьи улыбки

День знаний в академии традиционно отмечается торжест­венным построением курсантов. На плацу учебного заведения стройными рядами стоят юноши, осознанно выбравшие будущую профессию, прошедшие серьезный отбор и стремящиеся стать частью крепкого братства спасателей страны. Единственный вуз в Казахстане, готовящий офицеров гражданской защиты, – престижное учебное заведение, куда ежегодно пытаются поступить тысячи молодых людей со всей респуб­лики. Однако оказаться в его стенах не так просто. В нынешнем году ряды академии пополнили 120 курсантов, из которых 20 молодых людей согласно договоренности направлены на учебу в профильные вузы МЧС России и Рес­публики Беларусь.

Ребят с началом нового учебного года поздравил начальник академии полковник Ерлан Алибеков. А от имени курсантов выступил первокурсник Жансерик Мухтаров. Он подчеркнул, что для него большая честь учиться в единственном вузе страны, готовящем квалифицированных спасателей.

В этом году в вуз на специальность «пожарная безо­пасность» впервые поступили четыре девушки. Будущие лейтенанты пожарной безопас­ности Анастасия Крюкова, Аяжан Кумарбекова, Дана Мамыртай и Дильназ Нургазина немного смущены от всеобщего внимания. Еще бы, столько вокруг бравых парней, провожающих их и удивленными, и восхищенными взглядами.

На вопрос, почему выбрали совсем не женскую профессию пожарного, девчонки отвечают примерно одно и то же: нравится профессия с детства, хочется вносить вклад в дело спасения людей.

Как отметили в академии, девушки по окончании вуза на пожары, другие ЧС, конечно же, выезжать не будут, трудиться станут инспекторами, инженерами в департаментах и управлениях по ЧС. Тоже нужная и ответственная долж­ность, требующая профессиональных знаний и навыков.

Завершился День знаний в академии традиционным торжественным маршем курсантов. В строю, стараясь чеканить шаг, шли и наши юные курсантки. Безус­ловно, они преодолеют любые трудности в учебе, в строю. Ребята-однокурс­ники будут ими гордиться.