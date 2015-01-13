Укрепляя мир и согласие Свежий выпуск 623

фото Чингиза ТАШЕНОВА

Достаточно назвать имена таких деятелей прошлого века, как Науан Хазрет и Садвакас Гильмани. Если бы не было в истории таких выдающихся личностей в духовной культуре казахского народа, то сегодня было бы трудно говорить о традиционных корнях ислама в менталитете наших граждан. В связи с этим вспоминаю свое детство, когда во время школьных каникул родители отвозили меня с братьями в аул Козашар, чтобы мы могли попить кумыс и подышать степным воздухом. Помню, как украдкой, плотно прикрыв двери, совершала намаз бабушка. В доме в кованых старинных сундуках хранились священные писания на арабском языке, книги моего деда, образованного муллы. Бабушка трепетно относилась к ним и не разрешала нам, детям, открывать сундуки. Она рассказывала о том, что наш дедушка пострадал за веру и неизвестно, где он теперь покоится. А впоследствии дед был реабилитирован – в 1980 году.

Сейчас совершенно другая ситуация. Законодательно закреплена свобода совести и выбор вероисповедания. Представители всех этносов и конфессий отмечают религиозные праздники Курбан айт и Рождество.

Если раньше на пятничной молитве или воскресном богослужении большинство прихожан составляли представители старшего поколения, то сегодня среди них много молодежи. Часть из них приходит к вере, стремясь к религиозному познанию, часть, возможно, отдавая дань моде. Хотелось бы надеяться, что увлечение молодых людей религией – это не соблюдение лишь внешней религиоз­ной атрибутики, а потребность в вере, духовном росте, в стремлении стать лучше.

Зачастую из-за недостатка жизненной практики некоторые из них совершают ошибки, не понимая доподлинно цели священных писаний, такие молодые люди пытаются открыть что-то новое в обществе. К сожалению, именно среди них порой появляются лица, которые отвергают накопленные в течение веков ценности, культурное наследие, даже историю и нынешнюю бытность своего этноса. В связи с этим проблема сохранения и развития духовного суверенитета нашего народа стоит остро как никогда. Обществу необходимо научиться различать истинные религии, основывающиеся на таких традиционных ценностях, как любовь к ближнему, уважение к старшим, защита Отечества, призыв к духовному единству. А религиозная духовность – это синтез разума, веры и знаний, не терпящая слепого фанатизма. Само понятие «религия» с латинского означает «связывать, объединять людей, а не уничтожать их». Религия и экстремизм – понятия несовместимые.

В современном мире, в огромном потоке информации, архиважно найти правильные ориентиры и сохранить многовековое духовно-нравственное наследие казахстанского народа.

В подтверждение мыслей Главы государства, высказанных у подножия Улытау, хочу отметить, что история распорядилась так, что мы сегодня живем среди огромного разнообразия наций и народностей. В области проживают последователи ислама, православия, католицизма, протестантизма и так называемых новых религий. Представленное многообразие религий – 12 конфессий – только помогает укреплять гражданский мир и межконфессиональное согласие, поскольку здесь складывались прочные хозяйственные и культурные связи, способствующие взаимному духовному обогащению людей и процветанию нашего общества.

Сегодня в условиях нарастания различных угроз суверенитету, духовному единству нашего общества перед нами стоит самая глобальная задача – сохранить и развивать казахстанскую модель межконфессионального согласия. В этих вопросах важно объединение усилий не только представителей государственных органов, но и общества в целом. Ведь у нас единые цели – безопасность и благополучие, которые являются лучшими гарантами стабильности и процветания казахстанского общества.



Сауле ИБРАЕВА, руководитель управления по делам религий Акмолинской области, Кокшетау