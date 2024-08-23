Укусила бывшего мужа: астанчанку оштрафовали за причинение легкого вреда здоровью

Фото: instagram.com/dana_ateshova/

23 августа межрайонным судом по уголовным делам Астаны оглашен приговор в отношении Даны Атешовой за совершение умышленного причинения легкого вреда здоровью, передает коррепондент Kazpravda.kz

Как сообщили в суде, Атешова в ходе принудительного выселения оказывала сопротивление владельцу дома (бывшему супругу), не впуская его в дом, умышленно нанесла удары сотовым телефоном потерпевшему, а затем укусила его. В результате ему причинены телесные повреждения.

Вина подсудимой доказана показаниями потерпевшего, свидетелей, заключением судебно-медицинской экспертизы и материалами дела. Прокурор просил назначить наказание в виде штрафа, а защита - прекратить дело в связи с отсутствием события и состава уголовного правонарушения.

«Смягчающими уголовную ответственность и наказание обстоятельствами судом признано наличие малолетних детей и отсутствие судимости. Отягчающих обстоятельств не установлено. Учитывая обстоятельства совершенного проступка и его тяжесть, а также принимая во внимание, что подсудимая является индивидуальным предпринимателем, имеет на иждивении 3-х малолетних детей и назначение иного вида наказания может сказаться на условиях жизни и воспитания ее детей, суд назначил подсудимой А. наказание в виде штрафа в размере 20 МРП (73,8 тысяч тенге)», –заключили в суде.

Напомним, ранее суд признал Айтенова виновным в совершении уголовного правонарушения по статье «Побои», с назначением наказания в виде ареста на срок 12 суток.

Как сообщалось, он бил свою бывшую жену, пытаясь выселить ее из дома в Астане, где она проживала с детьми после их развода.