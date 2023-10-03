Улан Байжанов освобожден от должности заместителя генерального прокурора

Указы и распоряжения
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

На этот пост он заступил в феврале 2022 года.

Фото: academy-gp.kz

Распоряжением главы государства Байжанов Улан Сапарович освобожден от должности заместителя генерального прокурора Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Улан Байжанов родился в 1958 году. В 1980 году окончил Казахский государственный университет имени С. Кирова по специальности «Юрист».

С 1980 по 1983 год - старший юрисконсульт КП «КазГУград».

С 1983 по 1987 год - начальник отдела РО «Казкнига» Госкомиздата Казахской ССР.

С 1987 по 1991 год - инструктор, заместитель заведующего юридическим отделом, заведующий отделом административных органов, заведующий государственно-правовым отделом Алма-Атинского горисполкома.

С 1991 по 1995 год - начальник управления юстиции города Алматы, член коллегии Министерства юстиции РК.

С 1995 по 1997 год - генеральный директор правового центра «Алматы - Зан».

С 1997 по 1999 год - вице-президент ОАО «Казахтелеком».

С 1999 по 2002 год - вице-министр государственных доходов РК.

В 2003 году - исполнительный директор по правовому обеспечению ЗАО «НК «КазМунайГаз», затем заместитель генерального директора ЗАО «Морская нефтяная компания «КазМунайТениз».

С 2003 по 2005 год - президент ЗАО «Нефтеконсалтинг» (с 12.2003 - АО «КазМунайГазКонсалтинг»).

С 2005 по 2008 год - руководитель аппарата президента АО НК «КазМунайГаз», вице-президент по поддержке бизнеса и правовому обеспечению АО «НК «КазМунайГаз».

С 2009 по 2011 год - управляющий директор АО «Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына».

С 2011 по 2015 год - руководитель аппарата генерального прокурора РК, специальный представитель генеральной прокуратуры РК в странах Европы и международных организациях.

С 2015 по 2017 год - ректор Академии правоохранительных органов при генеральной прокуратуре РК.

С 2017 по 2018 год - заместитель председателя правления АО «Казкоммерцбанк».

С 2018 по 2019 год - АО «Цеснабанк», член Совета директоров, независимый директор.

С 2021 года являлся членом Совета директоров, независимым директором в АО «Национальный холдинг «Зерде».

24 февраля 2022 года был назначен заместителем генерального прокурора РК.

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