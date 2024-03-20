Улицы Актобе будут освещены на 100% до конца года

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«В 2024 году в Актобе освещение появится на 275 улицах. Таким образом, охват уличным освещением в областном центре достигнет 100 процентов. Всего в городе 1 052 улицы», - сообщает официальный сайт акимата региона.

На аппаратном совещании главе региона Асхату Шахарову рассказали о том, как решается вопрос электрофикации улиц в области.

По данным руководителя управления энергетики и ЖКХ Арысулана Айтбаева, в 320 населенных пунктах области из 3 647 улиц на 82% установлены лампы освещения.

В прошлом году работы по прокладке электролиний были проведены на 191 улице, в этом году будут освещены еще 333 улицы, из них 275 - в Актобе. Для реализации проекта требуется 3,6 млрд тенге.

Проводятся также и работы по замене электроопор. В этом году отремонтируют 3 095 столбов.