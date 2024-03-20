Улицы Актобе будут освещены на 100% до конца года

Лампы освещения появятся на 275 улицах областного центра, передает Kazpravda.kz
«В 2024 году в Актобе освещение появится на 275 улицах. Таким образом, охват уличным освещением в областном центре достигнет 100 процентов. Всего в городе 1 052 улицы», - сообщает официальный сайт акимата региона.
На аппаратном совещании главе региона Асхату Шахарову рассказали о том, как решается вопрос электрофикации улиц в области.
По данным руководителя управления энергетики и ЖКХ Арысулана Айтбаева, в 320 населенных пунктах области из 3 647 улиц на 82% установлены лампы освещения.
В прошлом году работы по прокладке электролиний были проведены на 191 улице, в этом году будут освещены еще 333 улицы, из них 275 - в Актобе. Для реализации проекта требуется 3,6 млрд тенге.
Проводятся также и работы по замене электроопор. В этом году отремонтируют 3 095 столбов.
«Глава региона обязал руководителей ответственных государственных органов уделять внимание качеству выполняемых работ и не срывать сроки их завершения. По поручению акима должен быть решен вопрос с энергосбережением уличного освещения», - добавили в областном акимате.