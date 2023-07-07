Улицы Павлодара ушли под воду  из-за мощного ливня

Сильнейший ливень затопил дворы и улицы Павлодара, а ветер оставил тысячи потребителей без света, передает корреспондент Кazpravda.kz .

Фото: Екатерина Бескорсая

Местные жители выкладывают в соцсетях видео затопленных улиц.

Машины наполовину уходят под воду, подтоплены дороги, улицы, вода проникла даже в подъезды жилых домов города.

Помимо ливня, был сильный ветер. Он повалил деревья и светофор, пять из них не работают.

В районе улицы Машхур Жусупа непогода привела к инциденту: упавшее на трамвайные провода дерево парализовало движение. К счастью, никто не пострадал.

В городе повсеместно ведутся ремонтные работы и откачка воды.

Из-за урагана и ливня было зафиксировано 16 аварийных отключений. По последним данным, без электроснабжения находятся более 5, 2 тыс. потребителей.

Для устранения повреждений задействовано 19 человек и 5 единиц специализированной техники.

На сетях теплоснабжения и водоснабжения повреждений не выявлено.