Улицы Павлодара ушли под воду  из-за мощного ливня

Сильнейший ливень затопил дворы и улицы Павлодара, а ветер оставил тысячи потребителей без света, передает корреспондент Кazpravda.kz.
Местные жители выкладывают в соцсетях видео затопленных улиц.
Машины наполовину уходят под воду, подтоплены дороги, улицы, вода проникла даже в подъезды жилых домов города.
Помимо ливня, был сильный ветер. Он повалил деревья и светофор, пять из них не работают.
В районе улицы Машхур Жусупа непогода привела к инциденту: упавшее на трамвайные провода дерево парализовало движение. К счастью, никто не пострадал.
В городе повсеместно ведутся ремонтные работы и откачка воды.
Из-за урагана и ливня было зафиксировано 16 аварийных отключений. По последним данным, без электроснабжения находятся более 5, 2 тыс. потребителей.
Для устранения повреждений задействовано 19 человек и 5 единиц специализированной техники.
На сетях теплоснабжения и водоснабжения повреждений не выявлено.