Ulttyq ónim: истории преодоления трудностей и успеха Экономика 28 мая 2025 г. 3:30 7 Рысбек Жантыкеев старший корреспондент отдела экономики Предприниматели производят все больше оригинальных товаров фото автора Убедительным подтверждением тому стала выставка отечественных товаров Ulttyq ónim, организованная Фондом развития предпринимательства «Даму». На три дня в рамках мероприятия столичный выставочный комплекс ЭКСПО был отдан в распоряжение казахстанским предпринимателям, которые выставили в его залах самую разнообразную продукцию. Главным условием экспонируемого здесь товара стало его обязательное казахстанское происхождение. Еще одна отличительная черта Ulttyq ónim – широкая представленность всех регионов Казахстана. В ходе подготовки данной публикации мне посчастливилось неспешно пройти по залам выставки, пообщаться с участниками. …Одна из экспозиций отражает достижения малого и среднего бизнеса (МСБ), поддержанного Фондом развития предпринимательства (ФРП) из города Семея. Предприниматели из этого региона привезли на выставку самые разнообразные товары. К примеру, это наборы бытовой химии – жидкие моющие средства для посуды, очистители стекол, а также шампуни от ИП «Боти». Представлены также были детские игровые площадки в комплекте из качелей, машин и велосипедов на пружинах для раскачки, сказочного теремка – от ИП «Каратай». Упаковочная продукция (ящики, коробочки из картона) уже много лет является товарным хитом ТОО «Восток Гофротара». Производственные кабели, электропроводка, оборудование для телефонии из меди и алюминия изготовлены в цехах компании «Казэлектромаш». Силикатные кирпичи, которыми отстроен практически весь жилой сектор Семея, произведены в ТОО «Силикат». Представлена здесь и компания «СемАЗ», являющаяся производителем сельскохозяйственной техники с высокой степенью локализации, организатором крупноузловой сборки грузовых автомашин и пассажирских автобусов. По информации директора регионального фонда «Даму» по области Абай Мурата Каинбаева, всем представленным на выставке производителям из региона была оказана финансовая поддержка в реализации их проектов. В частности, региональным фондом осуществлялось субсидирование ставки вознаграждения при получении предпринимателями кредитов от банков второго уровня. Фонд выступал гарантом при получении займа от банковских учреждений, осуществлял прямое финансирование под 6% годовых. Астану на выставке представляла гидропонная ферма Gitigrin, в настоящее время обеспечивающая столицу микрозеленью (молодыми побегами столовых трав и проросших зерен). При этом основными ее покупателями выступают самые фешенебельные отели, рестораны столицы, а также ряд состоятельных граждан. На ферме научились выращивать зеленые проростки гороха, клевер, базилик, редис, морковь, горчицу, рукколу, амарант, сельдерей и многое другое. Как рассказала владелица фермы Екатерина Акимфиева, микрозелень – очень полезный для здоровья продукт, ведь он представляет собой зеленые проростки семян и зерен, которые содержат максимальное количество полезных микроэлементов. Екатерина Акимфиева поделилась историей создания своего бизнеса. Она рассказала, что является выпускницей агрономического факультета бывшего Целиноградского сельхозинститута. После получения диплома работала сотрудником научного учреждения и агрономом. Идея заняться выращиванием микрозелени пришла после поездок за границу, где этот продукт всегда присутствовал в предлагаемой гастрономии. Много полезной информации было почерпнуто также из специальной литературы. Свою первую продукцию гидропонная ферма Gitigrin получила в 2019 году, в период пандемии. Тогда предпринимательнице выдали, как и всем поставщикам продуктов питания города, пропуск, дающий право доставлять адресатам свой товар. Чем и занималась семья основательницы фермы. За минувшие годы бизнес окреп, набрался опыта, и Екатерина Акимфиева ничуть не сомневается в верности сделанного несколько лет назад выбора. На выставке Ulttyq ónim была представлена также продукция компании Silumin Vostok из Усть-Каменогорска. Предприятие существует с 1994 года и занимается производством разнообразного промышленного оборудования. На выставочных стендах и стеллажах можно увидеть электромагнитные расходомеры для технических жидкостей, пара и газа, промышленный манометр для измерения давления в трубах, шаровозапорную арматуру, термометр для трубопроводов на котельных и ТЭЦ для измерения температуры и другие приборы. Кроме того, компания выпускает электрораспределительные устройства, охлаждающие установки, устройства плавного пуска, насосные и компрессорные установки, металлоизделия любой сложности, а также блочно-модульные здания под конкретные проекты. По словам руководителя технического отдела компании Александра Рукина, спектр деятельности Silumin Vostok включает еще и полное сопровождение проектов от инжиниринга до пусконаладочных работ. Поэтому у компании есть свой конструкторский отдел, производственные цеха для выпуска заказанного оборудования. Названное выше промышленное оборудование отправляется не только на предприятия в разные регионы Казахстана, но и за рубеж. Последняя крупная поставка приходится на неблизкую Гренландию. Для гренландской золотоизвлекающей фабрики было изготовлено блочно-модульное здание с «начинкой» из электрооборудования, установок охлаждения, систем автоматизации и пожаротушения. Обязательства компании из Усть-Каменогорска включают еще и сервисное обслуживание поставленного оборудования. Следует сказать, что особое оживление на выставке царило возле продовольственных павильонов. Ряды с аппетитной колбасной, молочной, хлебобулочной, медовой и иной продукцией казахстанских производителей превратились в яркие ярмарочные пространства. Здесь же можно было продегустировать и купить все эти вкусности. По информации пресс-службы АО «ФРП «Даму», в Ulttyq ónim приняли участие около 350 отечественных фирм-производителей. По сути, каждая из них – это отдельная история преодоления трудностей и успеха. Своевременную помощь им оказало государство в лице «Даму». Только в 2024 году инструментами Фонда господдержки было охвачено 29,5 тыс. проектов. Для этого было выделено 590 млрд тенге. В результате выпущено продукции на сумму 25,4 трлн тенге, уплачено 1,7 трлн тенге налогов, создано 9,7 тыс. рабочих мест. Проведение Ulttyq ónim стало хорошей традицией, способствующей популяризации и продвижению отечественных товаров и услуг. С каждым годом растет интерес к выставке, как и число ее участников. #выставка #Даму #Ulttyq ónim