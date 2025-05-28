Убедительным подтверждением тому стала выставка отечественных товаров Ulttyq ónim, организованная Фондом развития предпринимательства «Даму». На три дня в рамках мероприятия столичный выставочный комплекс ЭКСПО был отдан в распоряжение казахстанским предпринимателям, которые выставили в его залах самую разнообразную продукцию.

Главным условием экспонируемого здесь товара стало его обязательное казахстанское проис­хождение. Еще одна отличительная черта Ulttyq ónim – широкая представленность всех регионов Казахстана. В ходе подготовки данной публикации мне посчастливилось неспешно пройти по залам выставки, пообщаться с участниками.

…Одна из экспозиций отражает достижения малого и среднего бизнеса (МСБ), поддержанного Фондом развития предпринимательства (ФРП) из города Семея.

Предприниматели из этого региона привезли на выставку самые разнообразные товары. К примеру, это наборы бытовой химии – жидкие моющие средства для посуды, очистители стекол, а также шампуни от ИП «Боти». Представлены также были детские игровые площадки в комплекте из качелей, машин и велосипедов на пружинах для раскачки, сказочного теремка – от ИП «Каратай». Упаковочная продукция (ящики, коробочки из картона) уже много лет является товарным хитом ТОО «Восток Гофротара».

Производственные кабели, электропроводка, оборудование для телефонии из меди и алюминия изготовлены в цехах компании «Казэлектромаш». Силикатные кирпичи, которыми отстроен практически весь жилой сектор Семея, произведены в ТОО «Силикат». Представлена здесь и компания «СемАЗ», являющаяся производителем сельскохозяйственной техники с высокой степенью локализации, организатором крупноузловой сборки грузовых автомашин и пассажирских автобусов.

По информации директора регионального фонда «Даму» по области Абай Мурата Каинбаева, всем представленным на выставке производителям из региона была оказана финансовая поддержка в реализации их проектов. В частности, регио­нальным фондом осуществлялось субсидирование ставки вознаграждения при получении предпринимателями кредитов от банков второго уровня. Фонд выступал гарантом при получении займа от банковских учреж­дений, осуществлял прямое финансирование под 6% годовых.

Астану на выставке представляла гидропонная ферма Gitigrin, в настоящее время обеспечивающая столицу микрозеленью (молодыми побегами столовых трав и проросших зерен). При этом основными ее покупателями выс­тупают самые фешенебельные отели, рестораны столицы, а также ряд состоятельных граждан.

На ферме научились выращивать зеленые проростки гороха, клевер, базилик, редис, морковь, горчицу, рукколу, амарант, сельдерей и многое другое. Как рассказала владелица фермы Екатерина Акимфиева, микрозелень – очень полезный для здоровья продукт, ведь он представляет собой зеленые проростки семян и зерен, которые содержат максимальное количество полезных микроэлементов.

Екатерина Акимфиева поделилась историей создания свое­го бизнеса. Она рассказала, что является выпускницей агрономического факультета бывшего Целиноградского сельхозинститута. После получения диплома работала сотрудником научного учреждения и агрономом. Идея заняться выращиванием микрозелени пришла после поездок за границу, где этот продукт всегда присутствовал в предлагаемой гастрономии. Много полезной информации было почерпнуто также из специальной литературы.

Свою первую продукцию гидропонная ферма Gitigrin получила в 2019 году, в период пандемии. Тогда предпринимательнице выдали, как и всем поставщикам продуктов питания города, пропуск, дающий право доставлять адресатам свой товар. Чем и занималась семья основательницы фермы. За минувшие годы бизнес окреп, набрался опыта, и Екатерина Акимфиева ничуть не сомневается в верности сделанного несколько лет назад выбора.

На выставке Ulttyq ónim была представлена также продукция компании Silumin Vostok из Усть-Каменогорска. Предприятие существует с 1994 года и занимается производством разнообразного промышленного оборудования. На выставочных стендах и стеллажах можно увидеть электромагнитные расходомеры для технических жидкостей, пара и газа, промышленный манометр для измерения давления в трубах, шаровозапорную арматуру, термометр для трубопроводов на котельных и ТЭЦ для измерения температуры и другие приборы.

Кроме того, компания выпус­кает электрораспределительные устройства, охлаждающие установки, устройства плавного пуска, насосные и компрессорные установки, металлоизделия любой сложности, а также блочно-модульные здания под конкретные проекты.

По словам руководителя технического отдела компании Александра Рукина, спектр дея­тельности Silumin Vostok включает еще и полное сопровождение проектов от инжиниринга до пус­коналадочных работ. Поэтому у компании есть свой конструкторский отдел, производственные цеха для выпуска заказанного оборудования.

Названное выше промышленное оборудование отправляется не только на предприятия в разные регионы Казахстана, но и за рубеж. Последняя крупная пос­тавка приходится на неблизкую Гренландию. Для гренландской золотоизвлекающей фабрики было изготовлено блочно-модульное здание с «начинкой» из электрооборудования, установок охлаждения, систем автоматизации и пожаротушения. Обязательства компании из Усть-Каменогорска включают еще и сервисное обслуживание поставленного оборудования.

Следует сказать, что особое оживление на выставке царило возле продовольственных павильонов. Ряды с аппетитной колбасной, молочной, хлебобулочной, медовой и иной продукцией казахстанских производителей превратились в яркие ярмарочные пространства. Здесь же можно было продегустировать и купить все эти вкусности.

По информации пресс-службы АО «ФРП «Даму», в Ulttyq ónim приняли участие около 350 отечественных фирм-производителей. По сути, каждая из них – это отдельная история преодоления трудностей и успеха. Своевременную помощь им оказало государство в лице «Даму».

Только в 2024 году инструментами Фонда господдержки было охвачено 29,5 тыс. проектов. Для этого было выделено 590 млрд тенге. В результате выпущено продукции на сумму 25,4 трлн тенге, уплачено 1,7 трлн тенге налогов, создано 9,7 тыс. рабочих мест.

Проведение Ulttyq ónim стало хорошей традицией, способствую­щей популяризации и продвижению отечественных товаров и услуг. С каждым годом растет интерес к выставке, как и число ее участников.