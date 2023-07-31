Улытаумэн идет в мир Свежий выпуск 31 июля 2023 г. 1:00 6 Юлия Пулина, область Улытау Кузнец по профессии, реставратор памятников Сарсенбай Котырашов в прошлом году пешком обошел 17 областей Казахстана, преодолев 8 тысяч километров. На весь путь ушло около полугода. фото Жезказганского историко-археологического музея Как он сам признался на финише, пешие путешествия всегда были его мечтой. Патриот своей страны и истинный ценитель кумыса, он поставил себе задачу рассказать казахстанцам о сакральном Улытау, фестивале «Ұлытау қымызы», а также познакомиться с коллегами – мастерами и ремесленниками. На днях 73-летний путешественник рассказал о новом большом путешествии, только теперь он будет покорять другие страны. Путешествовать никогда не поздно, считает Сарсенбай Котырашов. Второй поход начнется 2 августа из Атырау, сообщил он на встрече с земляками в Жезказганском историко-археологическом музее. Планы у него грандиозные – обойти весь земной шар. Пока же он планирует пешее путешествие из Атырау в Астрахань, пройдет Чеченскую Республику, Дагестан, Грузию и Осетию. Свой поход он завершит в этом году в Турции, где планирует встретиться с представителями Международной организации тюркской культуры «ТЮРКСОЙ» и посольства Республики Казахстан в Турции. Как и в предыдущем путешествии, его идея – рассказать всем о своем любимом родном крае Улытау, приложить все усилия для возрождения забытого праздника «Ұлытау қымызы», сделать его популярным и традиционным. #Улытау #путешественник #Сарсенбай Котырашов #кузнец