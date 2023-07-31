Улытаумэн идет в мир

Как он сам признался на финише, пешие путешествия всегда были его мечтой. Патриот своей страны и истинный ценитель кумыса, он поставил себе задачу рассказать казахстанцам о сакральном Улытау, фестивале «Ұлытау қымызы», а также познакомиться с коллегами – мастерами и ремесленниками.

На днях 73-летний путешественник рассказал о новом большом путешествии, только теперь он будет покорять другие страны. Путешествовать никогда не поздно, считает Сарсенбай Котырашов. Второй поход начнется 2 августа из Атырау, сообщил он на встрече с земляками в Жезказганском историко-археологическом музее.

Планы у него грандиозные – обойти весь земной шар. Пока же он планирует пешее путешествие из Атырау в Астрахань, пройдет Чеченскую Республику, Дагестан, Грузию и Осетию. Свой поход он завершит в этом году в Турции, где планирует встретиться с представителями Международной организации тюркской культуры «ТЮРКСОЙ» и посольства Рес­публики Казахстан в Турции.

Как и в предыдущем путешествии, его идея – рассказать всем о своем любимом родном крае Улытау, приложить все усилия для возрождения забытого праздника «Ұлытау қымызы», сделать его популярным и традиционным.