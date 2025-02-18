Умер создатель шоколадной пасты Nutella

Звезды,Европа,Lifestyle
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Он был правой рукой Мишеля Ферреро

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Создавший рецепт шоколадной пасты Nutella химик Франческо Ривелла умер в возрасте 97 лет в День святого Валентина. Об этом сообщила газета Daily Mail со ссылкой на семью ученого, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

В 1952 году он присоединился к семейной кондитерской компании Ferrero. Для того, чтобы найти ингредиенты и идеи, химик много путешествовал. В материале указано, что Ривелла вместе с братьями Ферреро создал тот самый уникальный вкус шоколадной пасты.

Помимо Nutella Ривелла внес вклад в создание других известных продуктов Ferrero. Среди них конфеты Mon Cherì, драже TicTac, а также Kinder Cioccolato, Kinder Sorpresa и Ferrero Rocher.

Он вышел на пенсию в 1993 году, проработав в компании 40 лет и оставив после себя богатое наследие в мире сладостей.

Ривеллу похоронили в Пьемонте на северо-западе Италии.

Химик присоединился к Ferrero в 1952 году, в возрасте 25 лет, начав свою карьеру с изучения сырья, используемого для производства различных продуктов. В то время ставшему культовым кондитерскому бренду было всего 6 лет, и он базировался в маленьком городке Альба на севере Италии.

Два брата Ферреро, Пьетро и Джионванни, применяли экспериментальный подход к своей работе, скромно начав с инноваций в маленькой семейной кондитерской.

«Пьетро был известен своей любовью к экспериментам – друзья ласково называли его «ученым», и он всегда работал над поиском новых вкусов и текстур, чтобы удивить и порадовать клиентов кондитерской в Альба», - отмечают в Ferrero.

В течение следующих нескольких десятилетий бренд претерпел значительные изменения: Ривелла занялся поиском новых ингредиентов и анализом вкуса, а Ferrero вывела на рынок многие из своих ныне известных брендов.

На сегодня в Ferrero Group работает более 47 000 человек, и ее бренды продаются более чем в 170 странах, согласно данным на ее веб-сайте. Бренд остается семейной компанией, уже в третьем поколении. Нутелла готовится из семи ингредиентов, включая сахар, фундук, какао и молоко.

#смерть #кончина #Nutella #Ferrero #шоколадная паста

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