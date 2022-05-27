фото с сайта www.wikipedia.org
Кино , В мире
Умер звездный актер гангстерского кино Рэй Лиотта

Американский актер и продюсер Рэй Лиотта, прославившийся после главной роли в гангстерской драме Мартина Скорсезе “Славные парни”, умер в возрасте 67 лет. Об этом в четверг, 26 мая, пишет Deadline, передает Kazpravda.kz со ссылкой на lenta.ru.

Сообщается, что Лиотта скончался в Доминиканской Республике, где проходят съемки кинокартины “Опасные воды” с его участием. Звезда фильмов “Славные парни” и “Ганнибал” умер во сне. Детали произошедшего пока неизвестны.

Международной звездой Лиотту сделала главная роль в вышедшей в 1990-м культовой криминальной драме Мартина Скорсезе “Славные парни”, в которой актер сыграл реального гангстера Генри Хилла. Партнерами Лиотты по фильму были Роберт Де Ниро и Джо Пеши, а он сам, по мнению Deadline, идеально подошел на роль знаменитого преступника, которому вместе с подельниками в 1978-м удалось ограбить самолет Lufthansa в нью-йоркском аэропорту, перевозивший крупную сумму денег и драгоценности. “Славные парни” были номинированы на шесть премий “Оскар” и принесли статуэтку Джо Пеши.

В 1992-м Рэя Лиотту номинировали на премию MTV Awards в категории “Лучший злодей” за триллер “Незаконное вторжение”. Он активно снимался на протяжении всего десятилетия и заслужил похвалы критиков за роли раскаявшегося в коррупции офицера в “Полицейских” и одержимого азартными играми полицейского в “Финиксе”. Одним из самых запоминающихся появлений на экране в карьере актера стал фильм “Ганнибал” Ридли Скотта, где он сыграл одну из жертв серийного убийцы Ганнибала Лектера. Лучше всего Лиотте удавались роли гангстеров или, наоборот, полицейских. Пожалуй, его можно считать одним из главных лиц криминального кино последних десятилетий. 

Популярное

Все
Знание языка – большое преимущество
В Министерстве культуры и спорта Казахстана – новое назначение
«Метаморфозы» творчества
Косшы: статус города и реалии пригорода
Перспективы евразийской интеграции
Как финансовые пирамиды доводят казахстанцев до суицида
Формула успеха академика Мамырова
Как советские паломники совершали хадж в годы СССР
Поправки в Конституцию РК позволят окончательно отойти от старой государственной модели
Трогательным эхом отозвалась трагедия из эпохи криминальных 90-х
В контексте партнерства и добрососедства
Референдум-2022: время активной информационной работы
По каким причинам казахстанцы калечатся и погибают на производстве
С успехом проводит казахские свадьбы на казахском языке голубоглазый житель Петропавловска Евгений Грязнов
Эхо «большого террора»
На Совете по этике оказался после общения с населением аким в Павлодарской области
На неделю Тараз превратился в центр высокой моды: как прошел девятый сезон Aspara Fashion Week
Справедливость будет восстановлена
Совет дня: скачивайте легкие вирусы на свой компьютер, чтобы помочь ему выработать иммунитет
Пещера Махамбета и другие открытия
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Вице-премьер Тугжанов высказался о статусе русского языка в Казахстане
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В МВД ответили казахстанцу, "внезапно" обнаружившему в паспорте чип "для слежения"
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Капоэйра становится все более популярной в Казахстане
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 21 мая
Волшебная магия садов: интервью с первым Премьер-министром независимого Казахстана Сергеем Терещенко
Каким видят будущее политической системы Казахстана эксперты
Касым-Жомарт Токаев подписал указ о реформировании КНБ
Пять гособъектов раздал родственникам чиновник в Таразе
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Новые способы госзакупок вводятся с 1 июля в Казахстане
Алихан Смаилов встретился с главой "Росатома"
Токаев: раньше многие бизнесмены были вовлечены в "мутные" и "серые" схемы
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное

Читайте также

Культура , В мире
Экс-главу Лувра обвинили в незаконном обороте предметов ант…
Технологии , В мире
Предсказано исчезновение смартфонов в будущем
Спорт , В мире
Четыре новых дисциплины будет на зимней Олимпиаде-2026
В мире
Twitter заплатит 150 миллионов долларов за разглашение данн…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]