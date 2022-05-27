Умер звездный актер гангстерского кино Рэй Лиотта

Американский актер и продюсер Рэй Лиотта, прославившийся после главной роли в гангстерской драме Мартина Скорсезе “Славные парни”, умер в возрасте 67 лет. Об этом в четверг, 26 мая, пишет Deadline, передает Kazpravda.kz со ссылкой на lenta.ru.

Сообщается, что Лиотта скончался в Доминиканской Республике, где проходят съемки кинокартины “Опасные воды” с его участием. Звезда фильмов “Славные парни” и “Ганнибал” умер во сне. Детали произошедшего пока неизвестны.

Международной звездой Лиотту сделала главная роль в вышедшей в 1990-м культовой криминальной драме Мартина Скорсезе “Славные парни”, в которой актер сыграл реального гангстера Генри Хилла. Партнерами Лиотты по фильму были Роберт Де Ниро и Джо Пеши, а он сам, по мнению Deadline, идеально подошел на роль знаменитого преступника, которому вместе с подельниками в 1978-м удалось ограбить самолет Lufthansa в нью-йоркском аэропорту, перевозивший крупную сумму денег и драгоценности. “Славные парни” были номинированы на шесть премий “Оскар” и принесли статуэтку Джо Пеши.

В 1992-м Рэя Лиотту номинировали на премию MTV Awards в категории “Лучший злодей” за триллер “Незаконное вторжение”. Он активно снимался на протяжении всего десятилетия и заслужил похвалы критиков за роли раскаявшегося в коррупции офицера в “Полицейских” и одержимого азартными играми полицейского в “Финиксе”. Одним из самых запоминающихся появлений на экране в карьере актера стал фильм “Ганнибал” Ридли Скотта, где он сыграл одну из жертв серийного убийцы Ганнибала Лектера. Лучше всего Лиотте удавались роли гангстеров или, наоборот, полицейских. Пожалуй, его можно считать одним из главных лиц криминального кино последних десятилетий.