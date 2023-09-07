Унесенная ветром

Шквальный ветер унес более половины всей кровли учебного заведения еще 26 июня. Ее металлические листы разметало по двору, соседнему парку и проезжей части. К счастью, обошлось без жертв. О происшествии быстро забыли все, кроме сотрудников колледжа и студентов. На дворе сентябрь, погода изменчивая – то дождик, то ветер, а крыша пятиэтажного здания зияет пустотой.

Сотрудники музыкального колледжа обеспокоены: как работать с учащимися, если резко похолодает, а настил на чердаке не спасет от возможного проливного дождя? На пятом этаже расположено несколько студий и кабинеты индивидуального обучения.

С новым приемом в учебном заведении обучаются около 150 студентов – инструменталисты, артисты художественно-народного творчества, будущие концертмейстеры, актеры...

– Когда сделают ремонт крыши? Этот вопрос преподаватели задают мне на каждом педагогическом совете, – говорит директор КГКП «Жезказганский музыкальный колледж» управления образования области Улытау Жумат Аманбеков. – Я и сам обеспокоен: сильный ветер снес 60% покрытия. Здание 1961 года постройки, пока в нем проводили только ежегодный косметический ремонт.

О чрезвычайной ситуации сотрудники колледжа сразу сообщили в ДЧС, акимат и вышестоящие инстанции. Изначально была надежда, что сделать ремонт крыши удастся до 1 сентября, обойдя тендерные процедуры.

По словам Жумата Аманбекова, еще пару лет назад такая возможность была при условии объявления чрезвычайной ситуации. Тогда руководство колледжа имело бы право заключить договор с подрядчиком напрямую, минуя конкурс. К сожалению, эта норма исключена из закона о тендерах практически сразу после пандемии. Да и из-за крыши одного учебного заведения объявлять ЧС на весь город акимат не имеет права...

– Все надежды возлагаем на тендер, – сообщил директор музыкального колледжа. – Чтобы провести его как можно быстрее, обратились за поддержкой к акиму области, в управление образования. Смета уже готова, конкурс объявлен. Потенциальные поставщики услуг приходят по очереди оценить объем работ. Через неделю будет определен подрядчик. На выполнение всех запланированных работ дается 45 дней, поэтому крышу заменят только к концу октяб­ря, но мы рады даже этому.

Ремонтные работы предусматривают полный демонтаж старой крыши, в ходе которого должны быть убраны старые тяжеловесные парапеты, а потом уже возведен новый каркас, который перекроют ребристым укрепленным металлическим профилем.

Сотрудникам колледжа остается ждать и уповать на то, чтобы шквальный ветер не повторился и проливных дож­дей не было, ведь это может обернуться новыми неприятностями, да и работу подрядчика осложнить.

Стоит отметить, что в следующем году запланирован и капитальный ремонт здания колледжа. Эти работы включены в Комплексный план развития области Улытау.