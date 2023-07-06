Унесенные в море: в ВКО спасли затерявшихся на лодке

В Восточно-Казахстанской области нашли туристов, затерявшихся на лодке на Бухтарминском водохранилище, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Фото: Kazpravda.kz

ЧП произошло 6 июля в районе Алтай, на одной из баз отдыха.

Двое отдыхающих отплыли на лодке по Бухтарминскому водохранилищу и долгое время не выходили на связь.

К поискам приступили сотрудники оперативно-спасательного отряда.

Пропавших обнаружили живыми и невредимыми на противоположном берегу в заливе.

Лодку с людьми транспортировали до базы отдыха.