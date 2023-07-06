Унесенные в море: в ВКО спасли затерявшихся на лодке
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В Восточно-Казахстанской области нашли туристов, затерявшихся на лодке на Бухтарминском водохранилище, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
ЧП произошло 6 июля в районе Алтай, на одной из баз отдыха.
Двое отдыхающих отплыли на лодке по Бухтарминскому водохранилищу и долгое время не выходили на связь.
К поискам приступили сотрудники оперативно-спасательного отряда.
Пропавших обнаружили живыми и невредимыми на противоположном берегу в заливе.
Лодку с людьми транспортировали до базы отдыха.