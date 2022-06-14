Унесло течением

На реке Иртыш в Семее утонул 15-летний подросток.

Трагедия случилась в районе поселка Восточный. Спасатели направили все силы и средства на поиски. По словам друга погибшего, ребята купались в Иртыше, когда приятель нырнул в месте, где было сильное течение, и потерялся из вида. Друг пытался помочь, но попытки оказались тщетными из-за сильного течения.

– К месту были направлены водолазы, которые незамедлительно приступили к поиску. Спустя несколько часов водолазная группа осмотрела русло реки с использованием лодки и водолазного оборудования, но тело не удавалось обнаружить еще несколько часов. Поиски водолазов усложняло илистое дно с ямами, сильное течение, – рассказали в пресс-службе департамента по ЧС ВКО.

Но поиски продолжились. Вчера во второй половине дня тело утонувшего подростка было найдено силами спасателей. Купальный сезон только начинается, а жертвами водной стихии уже стали три человека.