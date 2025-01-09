Новая спасательная станция появилась в Казахстане

Водное хозяйство
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Дана Аменова
корреспондент

Она не имеет аналогов в СНГ

Фото: МЧС

В Атырау состоялось торжественное открытие уникальной спасательной станции на реке Жайык, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Министр по чрезвычайным ситуациям, генерал-майор Чингис Аринов совместно с акимом области Сериком Шапкеновым и ветеранами органов гражданской защиты, открыл объект, который значительно повысит уровень безопасности на водоемах региона.

Эта спасательная станция не имеет аналогов в СНГ. Проект уникален сразу по нескольким ключевым параметрам.
Строительство объекта началось в конце октября 2024 года, завершили его за рекордные 2,5 месяца. 

В процессе строительства использовались качественные быстровозводимые модульные материалы, что позволило не только ускорить процесс возведения, но и обеспечить долговечность и надежность объекта.

Проект получил финансовую поддержку и одобрение местного акимата.

«Открытие этой спасательной станции – важный шаг на пути обеспечения безопасности жителей Атырауской области (...) Эта станция станет настоящей опорой для региона, и она послужит примером для других территорий страны. Быстрота ее возведения и оснащения современным оборудованием говорит о высоком профессионализме наших спасателей», – отметил глава ведомства.

В составе объекта – административный блок, включающий рабочие кабинеты, диспетчерскую, комнату отдыха для спасателей, раздевалки, кухню, санузлы с душевыми кабинами. 

Также на территории станции имеется бокс для размещения специальной техники и плавательных средств, что позволяет оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации.

В ходе мероприятия Чингис Аринов вручил ключи от новых автомобилей для аварийно-спасательных работ. Эти машины, оснащенные современным спасательным снаряжением, были приобретены за счет средств республиканского бюджета.

Показательным моментом стала демонстрация новой техники, включая аэролодку Alligator, которая является уникальным плавательным средством для выполнения спасательных операций в труднодоступных местах на водоёмах.

Кроме того, на территории станции было построено двухэтажное служебное здание для семей спасателей. Министр лично вручил ключи от новых квартир сотрудникам станции, что стало важным шагом в улучшении их социальной защиты. 

В одиннадцати комнатах уже поселились сотрудники станции, для которых созданы комфортные условия. Особое внимание уделено каждой мелочи: авторы проекта позаботились о том, чтобы жильцы могли заселиться с одним чемоданом, не думая о бытовых мелочах.

В ходе мероприятия Чингис Аринов оставил памятную запись и напутственные слова в формуляре спасательной станции.

Сегодня сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС Атырауской области обеспечивают регулярную профилактику соблюдения правил безопасности на водоемах, а также проводят поисково-спасательные и аварийно-спасательные работы.

В прошлом году спасатели совершили 559 выездов на чрезвычайные ситуации, спасли свыше 100 граждан, включая 70 детей. В период масштабных паводков сотрудники оперативно-спасательного отряда эвакуировали более трех тысяч местных жителей.

В этом году на реке Жайык уже спасены 9 местных жителей, в том числе 4 ребенка, что подчеркивает важность и эффективность этого объекта для региона.

#МЧС #река #станция #Жайык

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