Уникальный тренажер для реабилитации пациентов после инсульта разработали павлодарские школьники

Изобретения
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Чтобы вернуть людям утраченные функции, юные ученые предлагают применить новейшие технологии, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Фото: pavlodarnews.kz

Инновационный метод реабилитации занял первое место на XII Наурызовских встречах «Биомедицина, инженерия и технологии» в Астане.

Ученики Назарбаев Интеллектуальной школы города Павлодара Аида Абкенова и Шахназар Сайлаукан, совместно с учителем информатики Айнагуль Ермековой создали программно-управляемый комплекс на базе микросхем и датчиков. Он позволяет автоматизировать процесс реабилитации после инсульта.

"Треть смертей после сердечно-сосудистых заболеваний приходится на инсульт. На качество реабилитации влияет отсутствие специальных центров и врачей. Готовя проект, мы изучили используемые в настоящее время тренажеры. 

Rehabis – многофункциональная система тренажеров для реабилитации после инсульта. Она включает в себя умную кепку, перчатку, кубик и мобильное приложение для отслеживания качества и прогресса реабилитации", - говорит Аида Абкенова.

За уникальный проект школьники получили грант Казахстанско-Британского технического университета.

Кроме того, по итогам Наурызовских встреч еще два проекта учеников NIS города Павлодара заняли второе место: Мирас Бари и его проект "Разработка бионической руки для дистанционной манипуляции в любой ситуации", а также Жасулан Баймышев и Дария Байгожина с "Разработкой диагностического тренажера для развития мелкой моторики руки".

#медицина #Павлодар #изобретение

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Уникальный тренажер для реабилитации пациентов после инсульта разработали павлодарские школьники
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