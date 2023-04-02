Уникальный тренажер для реабилитации пациентов после инсульта разработали павлодарские школьники

Чтобы вернуть людям утраченные функции, юные ученые предлагают применить новейшие технологии, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz .

Фото: pavlodarnews.kz

Инновационный метод реабилитации занял первое место на XII Наурызовских встречах «Биомедицина, инженерия и технологии» в Астане.

Ученики Назарбаев Интеллектуальной школы города Павлодара Аида Абкенова и Шахназар Сайлаукан, совместно с учителем информатики Айнагуль Ермековой создали программно-управляемый комплекс на базе микросхем и датчиков. Он позволяет автоматизировать процесс реабилитации после инсульта.

"Треть смертей после сердечно-сосудистых заболеваний приходится на инсульт. На качество реабилитации влияет отсутствие специальных центров и врачей. Готовя проект, мы изучили используемые в настоящее время тренажеры.

Rehabis – многофункциональная система тренажеров для реабилитации после инсульта. Она включает в себя умную кепку, перчатку, кубик и мобильное приложение для отслеживания качества и прогресса реабилитации", - говорит Аида Абкенова.

За уникальный проект школьники получили грант Казахстанско-Британского технического университета.

Кроме того, по итогам Наурызовских встреч еще два проекта учеников NIS города Павлодара заняли второе место: Мирас Бари и его проект "Разработка бионической руки для дистанционной манипуляции в любой ситуации", а также Жасулан Баймышев и Дария Байгожина с "Разработкой диагностического тренажера для развития мелкой моторики руки".