Уникальный вклад в глобальную безопасность Статьи 1700 Юлия МАГЕР

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Соглашение о создании на территории нашей страны первого в мире Банка низкообогащенного урана (БНОУ) под эгидой МАГАТЭ – результат четырех лет кропотливой работы, проделанной переговорными командами Казахстана и агентства. Церемония подписания этого важного документа состоялась в Астане с участием членов казахстанского Правительства, руководства МАГАТЭ, представителей стран-доноров БНОУ, глав представительств международных организаций и дипломатических миссий в нашей республике.



Ключевой документ – непосредственно Соглашение между Правительством РК и МАГАТЭ­ о создании БНОУ МАГАТЭ в Респуб­лике Казахстан – подписали министр иностранных дел РК Ерлан Идрисов и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано. Кроме того, были подписаны еще два технических соглашения – между МАГАТЭ и Минис­терством энергетики РК по конкретным мерам, которые должны быть приняты в целях создания БНОУ и между МАГАТЭ и АО "Ульбинский металлургический завод" об услугах оператора установки, предоставляемых в связи с БНОУ.



Предложение о создании Банка низкообогащенного урана прозвучало в докладе секретариата МАГАТЭ в 2009 году, а в 2010 году Казахстан заявил о готовности разместить его на своей территории. После соответствующих процедур агентством в качестве потенциального места дислокации банка был выбран Ульбинский металлургический завод, который имеет многолетнюю практику работы с подобными материалами, и начались переговоры по подготовке соглашения о создании БНОУ. Подписание этого документа в Астане стало без преувеличения исторически значимым событием и вывело работу по созданию БНОУ на новый этап – от переговоров стороны приступают уже к конкретной реализации проекта. По данным МИД РК, планируется, что объект будет полностью введен в эксплуатацию в 2017 году.



Как напомнил на церемонии в Астане Е. Идрисов, проект БНОУ был разработан для предоставления странам, использующим мирный атом, доступа к запасам низкообогащенного урана при невозможности его приобретения на коммерческом рынке. Он был задуман для обеспечения государств – членов МАГАТЭ гарантией в надежном и предсказуемом источнике поставок топлива даже при отказе других механизмов поставок.



Глава внешнеполитического ведомства от лица Правительства РК выразил благодарность государствам-донорам, поддержавшим этот проект, – это США, Европейский союз, Кувейт, Норвегия и Объединенные Арабские Эмираты, а также поблагодарил команды переговорщиков Казахстана и МАГАТЭ. Как подчеркнул Е. Идрисов, поскольку прецедентов в создании подобного банка в мире еще не было, потребовалось много мудрости, смелости, усилий и силы воли для того, чтобы подготовить это важное соглашение.



В свою очередь гендиректор МАГАТЭ Ю. Амано поблагодарил казахстанскую сторону и лично Президента РК за предложение разместить БНОУ на территории страны и конструктивные переговоры, которые сделали это возможным. Выразил признательность также России за ее поддержку этого проекта и всем странам-донорам.



– Многое еще предстоит сделать, но после подписания соответствующих договоров у нас сегодня имеются правовые рамки, и мы можем продвигаться вперед для того, чтобы начать полномасштабную реализацию проекта, – сказал Ю. Амано. Он также добавил, что Казахстан прекрасно подходит для того, чтобы разместить здесь БНОУ МАГАТЭ, учитывая, что страна является одним из самых крупных производителей урана, обладает необходимыми технологиями и оборудованием и имеет более 60 лет подтвержденного опыта гражданского обращения с ядерными материалами.



Создание БНОУ МАГАТЭ, инициативу которого серьезно поддерживал Президент РК, – это, кроме прочего, еще один важный вклад в глобальный режим нераспространения и ядерной безопасности. И его размещение на территории Казахстана вновь подтверждает лидирующую роль нашей страны в данной сфере.



– Почему именно Казахстан выбран в качестве места для создания БНОУ МАГАТЭ? В первую очередь, в Казахстане обеспечена стабильная социополитическая ситуация, и мы проводим взвешенный внешнеполитический курс, обеспечивающий необходимый уровень доверия участников проекта и международного сообщества. Казахстан зарекомендовал себя как лидер и активный сторонник укрепления режима нераспространения и глобальной ядерной безопасности, мы плодотворно сотрудничаем с МАГАТЭ, что гарантирует безопасность и уверенность со стороны международного сообщества. Также у нас имеются все необходимые условия и инфраструктура для оптимального функционирования БНОУ, – отметил Е. Идрисов на пресс-конференции по завершении церемонии.



Министр энергетики РК Владимир Школьник добавил к этому тот факт, что Казахстан, по сути, единственная страна в мире, где стандарты МАГАТЭ­ применяются в полном объеме. А выбор Ульбинского металлургического завода в качестве места дислокации БНОУ – это признание высшего уровня безопасности завода, большое доверие к специалистам, имеющим самую высокую квалификацию и опыт, и к качеству работы предприятия. Все это, подчеркнул В. Школьник, послужит УМЗ хорошую службу при выходе на международные рынки, где существует достаточно сильная конкуренция.



В ходе церемонии выступили представители стран, политически и финансово поддержавших создание Банка низкообогащенного урана МАГАТЭ. Они отмечали важность проекта, подчеркивали лидерскую роль Казахстана в деле нераспространения и ядерного разоружения, его ответственную позицию в вопросах мирного использования атома. Стоит отметить, что в числе участников церемонии был экс-сенатор США Сэмюел Нанн, один из авторов программы совместного уменьшения угрозы (программа Нанна – Лугара), сыгравшей роль в продвижении концепта создания международного банка ядерного топлива. Он также отметил важность заключения соглашения о создании БНОУ и передал собравшимся сообщение Уоррена Баффета (он выделил для создания банка ядерного топлива 50 млн долларов), в котором американский миллиардер выразил благодарность Казахстану и его Лидеру за готовность разместить банк на территории РК и надежду на скорейшее начало функционирования проекта.



…Непосредственно перед церемонией подписания соглашения о создании БНОУ глава МИД РК провел встречу с гендиректором МАГАТЭ. Собеседники отметили, что с этого момента начинается фаза практической реализации проекта, и от сторон потребуется быстрое и эффективное решение технических вопросов, а также готовность не дать затормозить его осуществление из-за формализма в подходах и усложнения бюрократических процедур. Глава МАГАТЭ отметил высокую значимость создания БНОУ для Казахстана и всего международного сообщества. Ю. Амано особо подчеркнул роль Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в создании БНОУ.



Собеседники также затронули вопросы, связанные с урегулированием иранской ядерной программы. Е. Идрисов подчеркнул, что Казахстан был выбран в качестве места проведения двух раундов переговоров стран "шестерки" с Тегераном, а также то, что БНОУ МАГАТЭ в Казахстане, находясь только на стадии своего юридического оформления, уже вошел в анналы истории в качестве пункта приложения Всеобъемлющего плана совместных действий по иранской ядерной программе, в качестве возможного размещения произведенного в Иране НОУ. "Это показатель высокого доверия к нашей стране и ее признания как одного из мировых лидеров режима нераспространения", – сказал глава МИДа.



Министр выразил готовность казахстанской стороны обсудить возможности по поставке казахстанского природного урана для нужд БНОУ по рыночным ценам. Он также сообщил, что Казахстан рассчитывает на оказание поддержки и содействия в развитии казахстанских технологий по производству медицинских изотопов и ядерной медицины, а также в вопросах очистки и реабилитации земель бывшего Семипалатинского испытательного полигона.



В завершение встречи Е. Идрисов поблагодарил собеседника за конструктивное сотрудничество между Казахстаном и агентством, а также выразил надежду, что МАГАТЭ будет достойно представлено на международной специализированной выставке "ЭКСПО-2017".