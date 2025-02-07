Уникальный ясли-сад с соляной шахтой открылся в городе Сатпаеве

Проект был реализован в рамках двустороннего меморандума между корпорацией «Казахмыс» и акиматом области Улытау. Для компании это важная часть программы корпоративной социальной ответственности.

фото предоставлено корпорацией «Казахмыс»

В ходе капитального ремонта было обновлено все от крыши и фасада здания до внутренней отделки помещений. В детском саду установлены новые окна, двери, полы, а также оборудовано теплое напольное покрытие в игровых комнатах. Особое внимание уделено безопасности и комфорту воспитанников – в здании установлены совре­менные системы отопления, вентиляции, освещения, видеонаблюдения и пожарной сигнализации.

Кроме того, территория детского сада оснащена игровыми комплексами, обновлены прогулочные дорожки и благоустроены зеленые зоны. Здесь появились новые кровати, развивающие уголки, спортивное и музыкальное оборудование, а также кабинет Монтессори и соляная комната. На кухне установлены плиты и морозильные камеры.

– Создание всех необходимых условий для воспитания и развития наших детей является одной из приоритетных задач. Сегодня благодаря поддержке корпорации «Казахмыс» мы можем гордиться тем, что детский сад «Ақбота» вновь открыл свои двери для детей, – отметил аким города Сатпаева Мурат Бурибаев.

Председатель правления ТОО «Корпорация «Казахмыс» Нурахмет Нуриев подчеркнул, что при планировании капитального ремонта особое внимание уделялось безопасности и комфорту детей.

– Мы уверены, что обновленный детский сад «Ақбота» станет важной частью их развития и обеспечит высокие стандарты для подрастающего поколения, – сказал он.

Детский сад «Ақбота» был открыт еще в 1994 году и рассчитан на 320 мест. В августе 2023 года в связи с необходимостью проведения капитального ремонта его закрыли на реконструкцию. После тщательного обследования здания был подготовлен план, и в мае 2024 года корпорация «Казахмыс» начала работы по обновлению детского сада. Общая стоимость проекта – 967 млн тенге, из которых, помимо капитального ремонта, были предусмотрены расходы на оснащение современным оборудованием, мебелью и всем необходимым инвентарем.

Корпорация «Казахмыс» и дальше продолжит активно реализовывать социальные проекты, направленные на улучшение качества жизни в регионах своего присутствия.