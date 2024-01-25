Универсальная «симка»
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Лаура Тусупбекова
Мажилис одобрил поправки в законодательство, призванные улучшить сферу связи в стране. Так, казахстанцы смогут пользоваться универсальной SIM-картой, а вдоль автотрасс обяжут проводить оптоволоконную связь. Депутаты за нововведения, но задаются вопросом: как так вышло, что Google оповестил алматинцев о землетрясении раньше, чем ДЧС и провайдеры? И даже призывают в помощь Илона Маска и соратников Билла Гейтса, раз уж их платформы оказались более прозорливыми...