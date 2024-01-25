Универсальная «симка»

Проект поправок по вопросам связи, цифровизации и повышения инвестиционного климата сферы информатизации в первом чтении представила коллегам депутат Екатерина Смышляева. Документ разработан по инициа­тиве депутатов Мажилиса. В рамках законопроекта ряд поправок направлен на исполнение поручений Главы государства по развитию сферы связи и цифровизации, поддержке инноваций.

Законопроектом предусмот­рено перераспределение радиочастотного спектра, включение мест для инфраструктуры связи в генеральные планы развития населенного пункта, а также резервирование территорий для нужд связи, введение правового статуса виртуальных операторов связи.

– Согласно нашей регуляторной модели оператор виртуальной связи будет направлять уведомление уполномоченному органу о начале его работы. При этом он не будет получать лицензию как держатель инфраструктуры связи – он будет арендовать трафик у действующих операторов связи. В чем его преимущество? Он может заключить договоры со всеми операторами. Соответственно, его универсальная SIM-карта будет ловить связь от той антенны, которая находится ближе. Такие операторы, такие универсальные «симки» с точки зрения технологий решат вопросы в тех случаях, когда нужно максимальное покрытие связью. Наши службы МЧС, кстати, сейчас в экстренных случаях уже подобные модели используют. Безусловно, туристская отрасль выиграет, то есть, приобретая универсальную карту (возможно, она будет дороже за счет дополнительных сервисных услуг), такие виртуальные операторы смогут предоставлять качественные услуги. Но это точно увеличит конкуренцию на рынке, потому что это новый формат работы. И мы надеемся, что это будет удобно для наших граждан, – пояснила нововведение Смышляева.

Также, согласно нормам, вводится законодательное закрепление равного доступа операторов к местам размещения сетей и сооружений связи, субсидирование услуг связи на объектах сельского хозяйства и промышленности, требование наличия волоконно-оптических линий связи вдоль автомобильных дорог.

– Законопроектом вводятся правовые условия для цифровизации отраслевых услуг. Например, назначение ИИН новорожденным и другие. В случае принятия законопроекта ускорится строительство линий связи, улучшится качество услуг связи, расширятся зоны покрытия, увеличится количество абонентов, будет развиваться конкуренция между операторами связи, начнет работать новая спутниковая связь, улучшится инвестиционный климат, увеличится доля инноваций в экономике, – отметила депутат.

Эти блистательные перспективы могли бы быть вдохновляю­щими и укрепить веру в нашу сферу связи, если бы не случившееся накануне землетрясение в Алматы, о котором жители мегаполиса узнали из SМS уже стоя на улице в пижамах с тревожными чемоданчиками в руках.

– Землетрясение в Алматы показало очевидные изъяны системы оповещения граждан. Google через андроиды сообщил об этом алматинцам. Мы почему-то получили об этом информацию от мировых сервисов, но только не от нашего МЧС и не от национального оператора. Возникает резонный вопрос: кто должен в критической ситуации позаботиться о нас – компании Билла Гейтса или, может, Илона Маска? Что с нашей системой оповещения не так? Почему не срабатывают каналы связи? – поинтересовался депутат Сергей Пономарев.

Отвечая на возмущение коллеги, Екатерина Смышляева с аргументами и фактами мажилисмена согласилась. По ее словам, в рамках законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам связи, цифровизации и повышения инвестиционного климата сферы информатизации», который палата рассмат­ривает в первом чтении, ко второму чтению можно внести необходимые поправки.

– У нас в действующем законе есть обязательство оператора связи по рассылке коротких сообщений. Но короткие сообщения в сроках никаким образом не ограничены. Они могут рассылаться в течение дня и так далее. Поэтому здесь мы видим необходимость пересмотреть и ввести понимание «мгновенных сообщений» – это в случаях ЧС. Они должны быть короткими и мгновенными, одновременно рассылаться пользователям, – заявила Екатерина Смышляева.

Другая возможность – использовать широковещательные технологии рассылки, которые пока не внедрены в промышленную эксплуатацию, а работают только в пилотном режиме. Но на это, признала депутат, потребуются дополнительные средства из бюджета. Поэтому первостепенная и более простая задача – доработать норму о коротких и мгновенных сообщениях и внес­ти ее в законопроект.

А пока структуры, чей функ­ционал – обеспечение связи, кивают друг на друга, пытаясь объяснить, почему о ЧС мы, образно говоря, узнаем «завтра», а не вчера или хотя бы сегодня. Так, Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности просит требовать с операторов связи объяснений на предмет того, почему рассылка оповещений о землетрясении пришла уже постфактум.

– Сообщения о землетрясении в Алматы были отправлены операторами связи, однако технология не позволила доставить их быстро, на это потребовалось несколько часов, – пояс­нил вице-министр МЦРИАП Асхат Оразбеков в интервью журналистам.

Он напомнил, что операторы связи, в соответствии со стать­ей 6 Закона «О гражданской защите», обязаны делать массовую SMS-рассылку.

– Они ее делают. Проблема в технологии, что SMS доходят достаточно медленно, в течение нескольких часов. В режиме ЧС оперативно оповестить граждан о событии, ситуации, чтобы направить их куда-то, предоставить информацию о том, где они могут найти какие-то условия, невозможно, – сказал Оразбеков и попросил вопросы технологического несоответствия, а также вопросы о том, почему так медленно рассылаются сообщения, задавать операторам связи.

По его словам, представители Минцифры обсуждали с депутатами Парламента внедрение новых технологий, а именно – мгновенных сообщений.

– Мгновенные сообщения выходят поверх экрана, каким бы приложением вы ни пользовались. Если телефон включен, вы получаете это сообщение. Зачас­тую с тревожным звуком. Такое решение есть и у нас, в Казах­стане. Этот продукт операторами уже разработан и протестирован совместно с МЧС, – сказал вице-министр.

Такие сообщения, добавил он, распространяются локально по базовым станциям. И сейчас с депутатами обсуждается внесение нормы в статью 6 Закона «О гражданской защите», которая позволяет такое решение использовать.

В ходе заседания депутаты приняли во втором чтении и направили на рассмотрение Сената поправки по вопросам здравоохранения, разработанные Правительством по поручению Президента. Об основных нормах законопроекта доложила руководитель рабочей группы Гульдара Нурумова. Поправками усовершенствован механизм обязательного страхования профессиональной ответственности медицинских работников и принят ряд норм, направленных на повышения статуса медработников.

– Уплата страховых взносов в страховые организации будет осуществляться только субъектами здравоохранения. Определен порядок рассмотрения обращений пациентов при наступлении страхового случая, а также конкретизированы размеры страховых выплат. В целях усиления социальных гарантий медработников предусмотрен ряд норм, в том числе по осуществлению единовременной денежной выплаты в размере 100 минимальных заработных плат специалистам, прибывающим на работу в село, – рассказала Гульдара Нурумова.

Также законопроектом устанавливается полный запрет ввоза, производства, продажи и распространения вейпов, исключается обязательное применение клинических протоколов при оказании медпомощи. В целом изменения и дополнения вносятся в четыре кодекса и девять законов.

Мажилис также ратифицировал Протокол о внесении изменения в Договор между Казахстаном и Литвой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 9 августа 1994 года.

– Ратификация протокола будет способствовать дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества в области оказания правовой помощи по гражданским и уголовным делам, направленного на защиту прав граждан Казахстана и Литвы, – прокомментировал до­кумент министр юстиции Азамат Ескараев.