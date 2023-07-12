Мальчик попал в реанимацию после падения с дерева в Рудном

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В реанимацию Рудненской городской многопрофильной больницы вечером 11 июля поступил мальчик 2015 года рождения. Ребенок упал с дерева и получил тяжелые травмы головы, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ИА «Город».

По данным агентства, ребенок поступил с нарушением сознания, у него диагностирована открытая черепно-мозговая травма, перелом костей черепа, ушиб головного мозга тяжелой степени.

«Сейчас мальчик находится на ИВЛ, ожидается консультация со специалистами областной детской больницы. Состояние ребенка стабильно тяжелое», – говорится в сообщении.