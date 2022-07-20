Упрощена авторизация в eGov mobile

Авторизоваться в eGov mobile теперь можно только через биометрические данные. Об этом сообщил в своем аккаунте в Instagram министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин, передает Kazpravda.kz.

«Авторизоваться в eGov mobile можно только через биометрические данные. Теперь не надо ждать SMS, ну и данные пользователей будут в большей безопасности», – отметил Мусин.

Как подчеркнул глава Минцифры, сейчас eGov Mobile – это своего рода карманный ЦОН: 400 госуслуг и услуг e-license для физлиц. Здесь же находятся 18 цифровых документов, включая удостоверение личности и водительские права, которые с принятием закона стали равносильны бумажным.

«Нужно пройти предварительную видеоидентификацию Digital ID и получить ЭЦП-ключи. У меня это заняло 2-3 минуты. Сейчас коллеги работают над новыми возможностями, которые помогут казахстанцам быстрее получать госуслуги с телефона», – добавил министр.