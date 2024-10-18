Уроки казахского: книги, фильмы и музыка помогут овладеть языком

В этом уверена криминалист из Костаная Александра Сорокина. Девушка в совершенстве владеет казахским языком, чем удивляет окружающих.

фото предоставлено Александрой Сорокиной

Учить государственный язык Александра начала со школьной скамьи. К этому ее подтолкнула мама. После окончания первого класса она предложила дочери перевестись в казахскую школу. И та с радостью согласилась.

– Моя мама понимала, что мне обязательно пригодятся знания казахского языка, поэтому и пришла к такому решению. Конечно, поначалу было очень сложно, ведь языка я совсем не знала. Но мне повезло с классным руководителем. Педагог понимала, что я не носитель языка, и здорово мне помогала. Все домашние задания под ее руководством я выполняла в стенах школы. Так продолжалось всю первую четверть, а уже со второй я подтянулась и стала делать уроки самостоятельно. Думаю, освоиться так быстро мне помог возраст: все-таки дети лучше усваивают и запоминают информацию. А во-вторых, сыграла свою роль среда: когда вокруг все говорят по-казахски, ты сам постепенно начинаешь понимать свое окружение и говорить, – рассказывает Александра.

Саша в школьные годы часто становилась победителем район­ных и областных конкурсов по казахскому языку и литературе. Оттачивать свои знания и навыки она продолжила и после окончания школы. Не раздумывая поступила в Карагандинскую академию МВД в казахский взвод. Была прилежной ученицей. Уже на третьем курсе получила сразу четыре формы допуска: по дактилоскопии, трасологии, баллистике и исследованию холодного оружия.

Кстати, выбор будущей профессии, как признается наша героиня, дома даже не обсуждался. Саша еще в детстве твердо решила, что непременно будет носить погоны.

– В нашей семье нет сотрудников полиции. Мама – воспитатель в ясли-саде, папа занимается грузоперевозками. Так что мое стремление служить в органах вызвано собственным желанием бороться с преступностью. С самого детства я люблю, чтобы все было справедливо. В этом и заключается профессиональная деятельность стражей порядка, – считает девушка.

Александра Сорокина – молодой специалист. Карагандинскую академию МВД она окончила в мае нынешнего года, а в июне как лучшая выпускница получила первые офицерские погоны из рук Президента страны. Именно ей выпала честь выступить от имени всех выпускников с речью, которую Александра произнесла на государственном языке.

Новоиспеченный криминалист Александра Сорокина приступила к служебным обязанностям в Южном отделе управления полиции города Костаная. В ее профессиональные обязанности входит фиксация и изъятие вещес­твенных доказательств.

Но зачастую по долгу службы Александре приходится быть не только специалистом своего дела, но еще и переводчиком. Она может найти общий язык с каждым. Знание государственного языка ей в этом здорово помогает.

Александра считает долгом и обязанностью каждого полицейс­кого владеть казахским, так как сотрудники оказывают услуги населению и им часто приходится использовать язык в повседневной служебной деятельности.

Чтобы освоить язык в не­принуж­денной форме, Александра советует смотреть фильмы с субтитрами, слушать казахские песни и, конечно же, читать книги. Для начала подойдут детские сказки, затем можно переключиться на художественную литературу. Такой досуг помогает без особых усилий изучать и запоминать новые слова. А общение с носителями языка – самый лучший способ закрепления знаний.

Александра в студенческие годы зачитывалась произведениями казахских авторов. Но больше всего ее тронула трилогия «Қан мен тер» («Кровь и пот») Абдижамила Нурпеисова. Говорит, эта книга учит не сидеть сложа руки, а ставить цели и непременно добиваться их. Это и есть жизненное кредо Александры Сорокиной.

Наша героиня считает, что если у человека есть желание, то нет никаких преград.

– Это касается абсолютно всего. В том числе и изучения языка. Особенно сегодня, в век глобальной цифровизации, у человечества есть множество различных способов овладеть языком даже не выходя из дома. В Интернете в свободном доступе есть много хороших видеопособий и мобильных приложений, с помощью которых можно изучать и практиковать государственный язык, – подметила молодой криминалист.

Александра Сорокина продолжает пополнять багаж своих знаний. Сотрудникам полиции сегодня создают все условия для изучения и совершенствования языковых навыков – проводятся занятия и тестирования.

Кстати, еще студенткой, поддерживая государственную инициативу о трехъязычии, девушка самостоятельно начала изучать английский.