Уронила на пол и ударила кулаком: павлодарка убила новорожденного сына

Вина женщины доказана материалами уголовного дела, заключением экспертиз и показаниями свидетелей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
По информации пресс-службы суда №2, 28 октября 2022 года жительница Павлодара, пытаясь успокоить своего новорожденного сына, уронила его на пол.
«После чего умышленно на почве злости нанесла ему 2 удара кулаком в область лба и задней части головы. Ребенок получил телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, соответствующие причинению тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть новорожденного», – рассказали в суде.
Женщина свою вину не признала и просила не лишать ее свободы.
Суд назначил павлодарке 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
Приговор в законную силу не вступил.