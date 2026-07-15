Более 160 тысяч автомашин поставлено на учет в июне

В июне на учет в Казахстане поставлено 167 878 автотранспортных средств, что на 13,7% больше, чем в мае 2026 года (147 668 единиц), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики
Из общего количества зарегистрированных автотранспортных средств легковые автомобили составляют 87,4%, грузовые автомобили – 5,7%, прицепы – 2,4%, мотоциклы – 1%, автобусы – 0,9% и прочие автотранспортные средства - 2,6%.
Среди машин, поставленных на учет в июне, по объему двигателя 34,5% приходится на диапазон 1500-2000 см3.
По виду используемого топлива:
- на бензине – зарегистрировано 136 232 транспортных средства (81,1% от общего количества);
- на дизельном топливе – 10 845 транспортных средств (6,5%);
- на газобаллонном топливе – 895 транспортных средств (0,5%);
- со смешанным видом топлива – 11 183 транспортных средств (6,7%);
- на электрическом топливе – 2 872 транспортных средства (1,7%);
- с неуказанным видом топлива – 5 851 транспортное средство.
По состоянию на 1 июля 2026 года зарегистрировано более 6 млн автотранспортных средств.
В структуре зарегистрированного автопарка наибольшую долю составляют легковые автомобили – 5 053,7 тыс. единиц (83,9% от общего количества), грузовые автомобили – 493,7 тыс. единиц (8,2%), автобусы – 89,5 тыс. единиц (1,5%), мотоциклы – 74,2 тыс. единиц (1,2%), прицепы – 262,3 тыс. единиц (4,4%) и прочие транспортные средства – 52,6 тыс. единиц (0,9%).
Наибольшая концентрация парка наблюдается в Алматы (733,3 тыс. единиц) и Алматинской области (646,3 тыс. единиц).