Более 160 тысяч автомашин поставлено на учет в июне

Статистика

В июне на учет в Казахстане поставлено 167 878 автотранспортных средств, что на 13,7% больше, чем в мае 2026 года (147 668 единиц), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Из общего количества зарегистрированных автотранспортных средств легковые автомобили составляют 87,4%, грузовые автомобили – 5,7%, прицепы – 2,4%, мотоциклы – 1%, автобусы – 0,9% и прочие автотранспортные средства - 2,6%.

Среди машин, поставленных на учет в июне, по объему двигателя 34,5% приходится на диапазон 1500-2000 см3.

По виду используемого топлива:

  • на бензине – зарегистрировано 136 232 транспортных средства (81,1% от общего количества);
  • на дизельном топливе – 10 845 транспортных средств (6,5%);
  • на газобаллонном топливе – 895 транспортных средств (0,5%);
  • со смешанным видом топлива – 11 183 транспортных средств (6,7%);
  • на электрическом топливе – 2 872 транспортных средства (1,7%);
  • с неуказанным видом топлива – 5 851 транспортное средство.

По состоянию на 1 июля 2026 года зарегистрировано более 6 млн автотранспортных средств.

В структуре зарегистрированного автопарка наибольшую долю составляют легковые автомобили – 5 053,7 тыс. единиц (83,9% от общего количества), грузовые автомобили – 493,7 тыс. единиц (8,2%), автобусы – 89,5 тыс. единиц (1,5%), мотоциклы – 74,2 тыс. единиц (1,2%), прицепы – 262,3 тыс. единиц (4,4%) и прочие транспортные средства – 52,6 тыс. единиц (0,9%).

Наибольшая концентрация парка наблюдается в Алматы (733,3 тыс. единиц) и Алматинской области (646,3 тыс. единиц).

#статистика #авто #июнь #учет

Популярное

Все
Укрепляя службу гражданской защиты
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления и местного самоуправления
Проводятся обучающие семинары
Да будет газ!
24 медали из Мадрида
Повысить эффективность исполнительного производства
Создаются условия для внедрения эффективных технологий полива
Вернуть из тени забвения
Сообщество единомышленников
Закон Республики Казахстан О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности в области перевозок воинских и других формирований, их движимого имущества, а также продукции военного назначения от 15 сентября 2015 года
Муфаса и Киара подрастают в Караганде
Супердворники спешат на помощь
Завершается долгострой
Неравный обед
Совершенствовать систему оказания юридической помощи
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения о займе (Второй заем на финансирование политики развития «Инклюзивный и устойчивый рост экономики») между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения о займе (Программа инклюзивного и устойчивого экономического роста) между Республикой Казахстан и Азиатским Банком Инфраструктурных Инвестиций
На бразильском татами
Этап выдвижения завершился
Наше наследие стало мировым достоянием
Дан старт строительству автострады
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
В Астане состоялся творческий вечер Бауыржана Макаева
Мировой финал в Казахстане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Стеклянные стены и ракетки без струн
Вопросы к ФИФА и дубль Холанда
Какая рыба водится в системе Е-fish?
В Военном институте Сухопутных войск готовят специалистов по FPV-дронам
Разъяснение Конституционного Суда имеет сугубо нормативно-правовой характер - Карин
Деньги – почте, газеты – в никуда
Предлагал взятку следователю: директора предприятия задержали в области Ұлытау
Доступ к сырью плюс преференции СЭЗ
Человек опередил ИИ
Эксперт оценил партийные списки на выборах в Курултай
Доверие как фундамент легитимности
Креативно о ценностях
Теннисистка Жибек Куламбаева поборется за выход в четвертьфинал турнира в Нидерландах
18 медалей из Паттайи
Символы времени и традиций
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Когда спадет жара в Казахстане
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Новый этап изучения Улуса Джучи
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе
Плюс один новый завод в Казахстане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
Казахстанский художник победил на старейшем арт-фестивале Италии
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Казахмыс реализует масштабную программу модернизации Жезказганской площадки
Гвардейцы оригинально поздравили Геннадия Головкина с включением в Международный зал славы бокса
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики

Читайте также

В Казахстане почти на 50% выросло производство сливочного м…
Две трети всего мороженого в Казахстане производят в Алмати…
Пятерку главных торговых партнеров Казахстана назвали в БНС
Количество легковых электромобилей в Казахстане продолжает …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]