Уроженка Ирана победила на конкурсе «Мисс Германия»

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Апаме Шёнауэр приехала в Германию в возрасте шести лет. По собственным словам, она намерена поддерживать женщин с миграционными корнями, передает Kazpravda.kz

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/picture alliance

Апаме Шёнауэр - 39-летняя женщина-архитектор с иранскими корнями, живущая в Берлине, победила на конкурсе "Мисс Германия", итоги которого подвели в городе Руст федеральной земли Баден-Вюртемберг, сообщает Дойче Велле.

Как заявила Шёнауэр, которая родилась в Тегеране, но живет в Германии с шестилетнего возраста, она намерена поддерживать молодых женщин с миграционными корнями. В ходе конкурса мать двоих детей не раз подчеркивала свою приверженность борьбе за права женщин с фокусом на ситуации в Иране, отмечает агентство dpa.

Указывается, что победительница конкурса Miss Germany получит награду Female Leader Award, денежная часть которой составляет 25 000 евро.

По данным организаторов, заявку на участие в конкурсе подали 15 000 женщин. В финале Шёнауэр удалось обойти восемь соперниц. На этот раз возрастное ограничение (39 лет) отменили. Самой старшей участнице финала - жительнице Гамбурга Миньон Коволлик - 42 года.

За последние годы конкурс Miss Germany изменил свою концепцию. Ранее участницам нужно было проходить по подиуму в бикини. С 2019 года, однако, во главу угла поставили личные качества женщин, а также их "готовность проявить ответственность". Победительнице больше не надевают корону, однако лента через плечо сохранилась.

СМИ обращают внимание на различные профили финалисток текущего года. Так, 31-летняя баварка Тамара Шваб призналась, что вот уже два с половиной года живет с пересаженным сердцем. А 28-летняя Кристина Модржеевски из города Динслакен федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия страдает от аутоиммунного заболевания и вынуждена пользоваться в быту инвалидным креслом и ортезами.

#Германия #конкурс красоты #иранка #мисс Германия

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