Усиление ветра и осадки обещают синоптики в ближайшие три дня

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На большей части республики, с прохождением атмосферных фронтов, пройдут осадки.

17 октября на юго-востоке в горных районах сильные осадки в виде дождя и снега. В западных регионах прогнозируются дожди. 18 октября сильные дожди, днем с грозой. Лишь на северные регионы страны продолжит оказывать свое влияние холодный антициклон, который сохранит погоду без осадков, и обусловит повышение температуры воздуха.

По республике ожидаются усиление ветра, ночью и утром туман, в горных районах гололед.